Stasera in tv 26 giugno 2020. Torna su Rai 3 La grande Storia con nuove puntate. Si conclude Fratelli di Crozza con l’ultima puntata in onda su Nove. Ecco, nei dettagli, la programmazione.

Stasera in tv 26 giugno 2020 Tutti i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Top Dieci. Anche nella terza puntata, oltre alle celebrità in gara, Carlo Conti accoglie in studio personaggi famosi che raccontano quali sono le classifiche della loro vita: i dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della carriera. Un’occasione, insomma, per farli conoscere ancora di più al pubblico.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Torna in prima serata, con nuove puntate, il programma condotto da Paolo Mieli che, anche questa estate, ci accompagnerà in un appassionante viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti nei fatti, nelle ombre e nei luoghi che hanno fatto la storia del Novecento e non solo.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Il primo filmato racconta le innovative soluzioni espressive che il pittore Edgar Degas (1834-1917) adottò soprattutto nel genere del nudo. Il secondo parla dell’impulso che l’Impressionismo diede agli usi e costumi del suo tempo

Su Rete 4, alle 21.25, Quarto grado – Le storie. Prosegue, nel formato “Le storie”, la trasmissione che approfondisce i casi di cronaca nera che più appassionano il pubblico. Al timone ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Altri programmi

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Propaganda Live – Best. Rivediamo i momenti migliori del programma di Diego “Zoro” Bianchi. In questa stagione ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto, toccando nei mesi del lockdown punte del 7,5% di share.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Off. Rivediamo la 3° puntata del meglio della decima edizione. Al timone c’è Lodovica Comello; nel ruolo di giudici, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Sul palco, tanti artisti di grande talento.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento live della stagione con il varietà di Maurizio Crozza. Anche stasera non mancheranno alcune delle sue imitazioni più amate come quella di Vittorio Feltri, direttore di “Libero” e di Flavio Briatore.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star –Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara raggiungono Siracusa. Lì la sfida per conquistare i loro palati esigenti è stata raccolta da Pietro con “Bar Ciccio”, Pippo con “Le voglie” e Stefano con la “Pasticceria Archimede”.

Stasera in tv 26 giugno 2020 i film in onda

Su Raidue, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Marc Angelo, Matrimonio rosso sangue, con Barbara Cabrita, Anthony Delon. Marsiglia: Anna (Barbara Cabrita), madre single, sposa il chirurgo Guillaume (Anthony Delon). Ma, a matrimonio appena concluso, lui viene arrestato con l’accusa di aver ucciso l’ex moglie. Ma Anna sa nel suo cuore che l’uomo che ama non può essere un assassino e fa di tutto per dimostrarlo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Oriol Paulo, Contrattempo, con Mario Casas, Ana Wagener. Adriàn Doria, manager di successo, è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso la sua amante. Lui si professa innocente e assume l’avvocatessa Virginia Goodman.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Saul Dibb, Suite francese, con Michelle Williams. Francia, 1940. Mentre con la dispotica suocera attende il ritorno del marito dalla guerra, Lucile deve ospitare l’ufficiale tedesco Bruno Von Falk. Tra i due nasce la passione.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film fantastico del 2004, di Brad Silberling, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, con Jim Carrey. I tre fratelli Baudelaire hanno perso i genitori in un incendio misterioso. A occuparsi di loro sono ora il cattivissimo zio Olaf e altri parenti molto originali.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di R. Emmerich, Midway, con Ed Skrein. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Michael Cristofer, Gia – Una donna oltre ogni limite, con Angelina Jolie. La storia della modella Gia Carangi, prima donna alla quale fu diagnosticato l’Aids: le sue umili origini, la carriera folgorante, il suo amore per una truccatrice e la dipendenza dall’eroina.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di G. Tartakovsky, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa. Mavis coinvolge Dracula in una lussuosa vacanza su una nave da crociera per mostri. Ma, a bordo, Dracula s’invaghisce del capitano, l’umana Ericka, tanto intrigante quanto pericolosa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peter Berg, Il tesoro dell’Amazzonia, con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano partito a caccia di tesori misteriosi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1992, di Sam Raimi, L’armata delle tenebre, con Bruce Campbell. Ash si ritrova catapultato nel Medioevo, costretto a recuperare un antico libro di incantesimi. Per farlo dovrà affrontare un esercito di scheletri evocato dalle forze del Male.