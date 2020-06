Stasera in tv 27 giugno 2020. Tornano Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada in 20 anni che siamo italiani.Canale 5 ripropone la replica di Ciao Darwin – La Resurrezione.

Stasera in tv 27 giugno 2020 i programmi di Rai, Mediaset, Real Time

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Rivediamo la seconda puntata dello show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Tra gli ospiti, Emma Marrone, che duetta con D’Alessio sulle note di “Cu’mme!”, brano portato al successo da Roberto Murolo e Mia Martini. Inoltre, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Achille Lauro, Ficarra e Picone.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con L’amore è un gambero, con Riccardo Rossi. “Non esiste una persona al mondo senza un amore da raccontare”. Partendo da questa premessa, l’attore dà vita a un divertente spettacolo che racconta con ironia e battute mordenti l’amore in tutte le varie fasi della vita.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin. La replica della settima edizione prosegue stasera con la sesta puntata, trasmessa per la prima volta il 22 aprile 2016. In studio e all’esterno, sotto gli occhi di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si fronteggiano gli Italiani, capeggiati da Claudia Ruggeri, e gli Stranieri, guidati da Justin Mattera.

Su Real Time, alle 21.30, Vite al limite. J.T. pesa quasi 400 chili e ha un linfedema di 45 chili su una gamba. La fidanzata non sopporta più questa situazione: stanca del comportamento dell’uomo e della sua ossessione per il cibo, decide di portarlo a Houston.

I film di questa sera sabato 27 giugno

Su Raitre, alle 21.45, il film commedia del 1958, di Mario Monicelli, I soliti ignoti, con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni. A Roma una scalcinata banda di ladri progetta di svaligiare il Monte di Pietà. Nel gruppo ci sono anche il pugile Peppe (Vittorio Gassman) e il fotografo Tiberio (Marcello Mastroianni). Per non fallire si affidano alla consulenza di Dante Cruciani (Totò), famoso scassinatore a riposo.

Su La7, alle 21.15, il film documentario del 2018, di Tom Donahue, This Changes Everything, con Meryl Streep. Il documentario esplora l’insidioso e sistemico sessismo che impera nello show business americano. Tra le testimonianze spicca quella della grande attrice Meryl Streep.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Brett Ratner, Colpo grosso al Drago Rosso, con Jackie Chan, Chris Tuckler. Il detective Carter e l’ispettore Lee sono in vacanza a Hong Kong. Ma si trovano ben presto coinvolti in una serie di omicidi e in un grosso traffico di soldi falsi.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Bruce Beresford, A spasso con Daisy, con Morgan Freeman, Jessica Tandy. Georgia, Anni 50. L’anziana e burbera signora Werthan, vincendo i pregiudizi razziali, instaura con il proprio autista di colore un rapporto di amicizia molto profondo.

Su Cine34, alle 21.10, il film drammatico del 1991, di Marco Risi, Il muro di gomma, con Corso Salani, Angela Finocchiaro. Nel giugno del 1980 un aereo civile esplode in volo e si inabissa nei pressi dell’isola di Ustica. Il giornalista Rocco Ferrante indaga sull’episodio e porta alla luce depistaggi e menzogne.

I Film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’azione del 2004, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 2, con Uma Thurman. Scampata finora a tutti i tentativi di essere eliminata, la Sposa riparte con l’irrefrenabile vendetta nei confronti di Bill. La sua caccia ricomincia così dalla spietata Elle.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Dean DeBlois, Dragon Trainer 2. Hiccup e Sdentato sono diventati ormai una coppia inseparabile. Un giorno, mentre solcano il cielo, scoprono una grotta di ghiaccio. E’ la casa di centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon trainer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Sam Raimi, Spider-Man 2, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Peter Parker, stanco di fare il supereroe, vuole dedicarsi solo all’amata Mary Jane. Ma l’arrivo di una nuova minaccia, il dottor Octopus, lo costringe a tornare in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Simon West, La figlia del generale, con Madeleine Stowe, John Travolta. Indagando sul brutale omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”, il sottufficiale Paul Brenne porta alla luce inquietanti verità.