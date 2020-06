Stasera in tv 29 giugno 2020. Le repliche della serie Il Giovane Montalbano sono sempre in onda su Rai 1. Quarta Repubblica è trasmesso su Rete 4, mentre su Italia 1 è in replica uno speciale delle Iene Show dedicato a Marco Pantani. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 29 giugno 2020 – programmi Rai

Il Tv movie in replica della serie Il giovane Montalbano intitolato Il terzo segreto va in onda su Rai 1 alle 21.15. Sono passati mesi dal trasferimento di Montalbano a Vigata. Le sue abitudini si consolidano: nuotata in mare davanti casa, pranzo e cena da Calogero, o a casa se cucina Adelina. L’omicidio di un giovane muratore albanese, però, spezza questa routine. Inoltre, il giovane ispettore Fazio sostituisce il padre Carmine in servizio. Ma il rapporto con il giovane Montalbano non è da subito dei più rosei.

Su Rai 2 dalle 21.20 in onda una nuova puntata di Hawaii Five – 0 e a seguire una di N.C.I.S. New Orleans, entrambe serie tv di genere poliziesco. I titoli sono, in ordine di trasmissione, Amanda e Sangue del mio sangue.

Rai 3 propone invece alle 21.20 il film Attacco al potere. Una bomba esplode nel garage sotterraneo del World Trade Center. Per la prima volta gli U.S.A. si trovano di fronte a una minaccia fino a quel momento apparsa lontana: il terrorismo islamico. Anthony Hubbard (Denzel Washington), capo della Task Force dell’FBI a New York, viene incaricato di indagare.

Stasera in tv 29 giugno 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 è in onda alle 21.25 la nuova puntata del talk del lunedì Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro tratta argomenti di politica, economia e attualità nazionale insieme con i suoi ospiti, alcuni presenti in studio, altri in collegamento.

Il film della saga Mission Impossible – Protocollo Fantasma è trasmesso alle 21.21 su Canale 5. Tom Cruise interpreta ancora una volta l’agente Ethan Hunt, stavolta sulle tracce di un pericoloso terrorista noto come “Cobalt”. Quando la sua squadra viene ingiustamente accusata di essere responsabile di un attacco al Cremlino, Ethan dovrà trovare il modo di riscattarsi con una missione ancor più… impossibile del solito.

Su Italia 1, infine, è proposto alle 21.15 in replica lo speciale delle Iene Show Come è morto Marco Pantani?. A 15 anni dalla scomparsa del noto ciclista sarebbero ancora molti i punti poco chiari su cui far luce per conoscere la verità su quanto accaduto allo sportivo nel 2004.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 alle 21.15 va in onda il film La famiglia. Il ritratto di una famiglia borghese italiana visto dagli occhi di Carlo, vecchio professore ormai in pensione. Il film è diretto da Ettore Scola, con attore protagonista Vittorio Gassman, che recita nel ruolo di Carlo.

Non si ferma su TV8 alle 21.30 la saga di Karate Kid, con la messa in onda del terzo film intitolato La sfida finale. L’ormai indiscusso campione Daniel LaRusso viene sfidato da Mike Barnes, karateka ingaggiato dal miliardario Silver per vendicare la sconfitta di Kreese, avvenuta a opera dello stesso Daniel nel primo film della saga.

Infine, su Canale NOVE, una nuova puntata tratta dalla seconda stagione di Profiling. La serie tv di genere poliziesco ambientata a Parigi, ha come protagonista Chloe Saint–Laurent, una profiler. La donna collabora con il detective Matthieu Perac per risolve i casi più intricati proposti alla polizia di Parigi.

I film in onda su Sky Cinema

Sky cinema canale 305 propone alle 21.00 Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie. Si tratta del remake ad opera di Tim Burton della celebre pellicola cult omonima. Nel 2029, mentre sta cercando di salvare un cucciolo di scimpanzé, il capitano spaziale Leo Davidson finisce in un buco spazio-temporale che lo proietta nel futuro. Purtroppo, atterra su di un pianeta dominato da scimmie iper-intelligenti che hanno reso schiavi gli esseri umani.

Invece su Sky Cinema, canale 310, è trasmesso alle 21.15 Vi presento Joe Black. Pellicola di genere romantico in cui recitano Anthony Hopkins e un giovane Brad Pitt. Il miliardario protagonista che accoglie nella sua cerchia il tenebroso fidanzato della figlia, Joe Black, non ha certo idea di chi ha avuto la sfortuna di incontrare sul suo cammino. E come potrebbe?