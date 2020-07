Sulla piattaforma in streaming Amazon Prime Video sono numerose le novità in arrivo a luglio 2020, tra nuove stagioni di serie tv originali e non, come Modern Family o Doom Patrol e diversi film in esclusiva.

Amazon Prime Video luglio 2020 – Modern family, Doom Patrol, Sons of Anarchy

La decima stagione di Modern Family approda su Amazon Prime Video dal 1 luglio. La serie-commedia è strutturata come una sorta di reality in cui vivono e crescono diversi nuclei familiari collegati tra loro. Le vicende che li coinvolgono sono sempre esilaranti.

Il 2 luglio viene poi rilasciata su Netflix la seconda stagione di Doom Patrol. Una serie che ha come protagonisti supereroi dotati di strani poteri apparentemente futili, nata come spin off della serie supereroistica Titans. Eppure, Doom Patrol Crazy Jane, Elasti-Woman, Negative Man e Robotman, i protagonisti, riescono sempre a valorizzare le proprie capacità collaborando fra loro.

Sons of Anarchy è una serie televisiva statunitense del 2008, le cui 7 stagioni sono disponibili dal 1 luglio su Amazon Prime Video. Una banda di motociclisti organizzata nel club Sons of Anarchy deve proteggere la cittadina di Charming dagli aggressori che la minacciano. La serie ha raggiunto la settima stagione nel 2014 in patria, gli Stati Uniti, pubblicata un anno dopo, nel 2015, in Italia.

Amazon Prime Video luglio 2020 – American Horror Story, Glee, X-files

Tutte le 5 stagioni di American Horror Story sono disponibili su Amazon Prime Video dal 1 luglio. Ogni stagione è antologica, e racconta una storia horror differente, con protagonisti ed epiloghi diversi. La serie ha riscosso negli anni un enorme successo, tanto da meritare ben sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

Anche la serie tv di genere commedia musical Glee è disponibile su Amazon Prime Video dal 1 luglio. Nel corso di 6 stagioni assistiamo alla crescita dei giovani studenti della William McKinley High School. Il gruppo musicale della scuola, il Glee Club, non è visto di buon occhio nell’istituto, considerato un’attività “da sfigati”. Ma grazie agli sforzi del professor Will Schuester, le sorti del Glee Club cambiano radicalmente.

Infine, dal 7 luglio è proposta su Amazon Prime Video la serie completa delle 10 stagioni di X-Files. Andata originariamente in onda nel 1993, X-Files ha fatto da apripista a numerose serie fantascientifiche che l’hanno imitata e seguita. In ogni episodio autoconclusivo gli agenti dell’FBI protagonisti, David Duchovny e Gillian Anderson indagano su casi di natura paranormale.

I film in programmazione

Dal 1 luglio è possibile vedere in streaming su amazon Prime Video tutti e 7 i film del franchise Fast and Furious. Iniziata come serie di film a tema automobilistico e gare clandestine, Fast and Furious si è evoluta col tempo diventando sempre più action e surreale. I protagonisti sono comunque guidatori estremamente abili, che riescono a compiere mirabolanti acrobazie in sella alle loro autovetture. Come, ad esempio, scappare con successo da un sottomarino nucleare guidando sopra una sottile lastra di ghiaccio nell’Artico.

Lo storico film con protagonista un giovane Jum Carrey, il Grinch, è disponibile su Amazon Prime Video dal 20 luglio. Un po’ fuori stagione a dire il vero, dato che la storia del Grinch è ambientata a Natale. E il Grinch è una creatura verde e ripugnante che odia le festività, e decide un giorno di impedirne la riuscita rubando il Natale ai Nonsochi, docili abitanti di un paesino in cui il Natale è la festa più attesa dell’anno. Ma una piccola bambina non è d’accordo con tutti gli altri abitanti del paese, e pensa che il Grinch non sia cattivo: ha solo bisogno di essere amato.

Infine, Macchine Mortali, film fantascientifico-action del 2018, è fruibile su Amazon Prime Video dal 27 luglio. Tratto dall’omonima serie di libri scritta da Philip Reeve, Macchine Mortali racconta la storia degli umani sopravvissuti alla “guerra dei 60 minuti”, quando nel giro di un’ora le superpotenze mondiali devastarono il mondo con numerosi ordigni nucleari. Così, ora gli uomini vivono su gigantesche città semoventi in perenne lotta fra loro, avidi di risorse, acqua, cibo e carburante.