Temptation Island 7 Top e Flop prima puntata. Come da tradizione la puntata d’esordio del reality estivo di Canale5, condotto da Filippo Bisciglia, inizia con la presentazione delle coppie. E con l‘insediamento dei fidanzati nei rispettivi villaggi. Ma seppur separate da pochi giorni, alcune coppie iniziano già a vacillare.

La prima puntata si è infatti conclusa con la richiesta di Alessandro di un falò di confronto immediato con la fidanzata Sofia, con la quale ha una relazione da 4 anni e mezzo. Solo nella prossima puntata scopriremo se la ragazza accetta di incontrarlo.

Dopo aver riassunto brevemente quanto accaduto, procediamo all’analisi dei momenti migliori e peggiori della prima puntata.

Temptation Island 7 Top e Flop prima puntata, i momenti migliori

Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno conquista un posto nella categoria Top. A Temptation Island sta dando un’immagine di sé molto differente rispetto a quella emersa dal Grande Fratello Vip.

Infatti nella casa più spiata d’Italia la Elia era stata etichettata come colei che “odia le donne”. Ma in realtà, già nella puntata d’esordio di Temptation Island, ha dimostrato di essere una loro alleata. Infatti in più frangenti ha tentato di rincuorare le ragazze del villaggio, alle prese con le prime immagini poco piacevoli dei propri fidanzati. Ed è diventata uno dei punti di riferimento di Annamaria, che spera ancora che il suo Antonio possa cambiare. Durante un suo sfogo, la Elia la sosteneva mentre ascoltava attentamente il suo racconto.Una scena simile si è ripetuta con Valeria, alla quale ha consigliato di dimenticare un uomo che non la merita.

Inoltre ha dimostrato di essere realmente innamorata del suo Pietro, al quale però non risparmia le sue celebri frecciatine. Infatti già durante la presentazione delle tentatrici, la Elia non voleva che il compagno guardasse le avvenenti fanciulle. Ma la scenetta di gelosia non si è tradotta in un litigio, bensì in un simpatico sketch. Top

Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha già fatto breccia nel cuore delle telespettatrici perché ha dimostrato sin dai primi momenti di nutrire un sentimento sincero per Manila Nazzaro. Non fa altro che pensare a lei. E la lontananza forzata si dimostra già più difficile del previsto. Infatti si è ben integrato con il resto del gruppo, ma non è interessato ad approfondire la conoscenza con qualcuna delle tentatrici.

Inoltre Lorenzo Amoruso si è dimostrato solidale nei confronti dei propri compagni di viaggio. Nel pinnettu ha preso le difese di Andrea mentre la sua partner, in un filmato, confessava di essere pronta a mettere in atto delle strategie per tenersi stretto il suo toy boy perché proviene da una famiglia benestante. Il fidanzato della conduttrice si è scagliato duramente contro Anna perché l’amore non si ottiene con i ricatti. E non si misura con la posizione sociale. Top

Temptation Island 7 I momenti peggiori

Ciavy. Il PR è il personaggio che abbiamo gradito meno nella puntata d’esordio di Temptation Island 7. Ciavy e Valeria, nel momento della separazione, si sono comportati come dei perfetti estranei. Mentre lei era in procinto di salutarlo, lui le ha voltato le spalle per socializzare con alcune single. Si è trattato di un gesto sicuramente poco elegante.

Inoltre il giovane ha continuamente screditato la fidanzata, con la quale ha una relazione da ben 4 anni. Ha addirittura confessato ad alcune tentatrici di non averla mai amata.

Ha anche aggiunto di non sentirsi pronto ad affrontare la convivenza. E non vuole assumersi la responsabilità della figlia di lei, nata da una precedente relazione. Valeria invece cerca un compagno con cui poter formare una famiglia.

Inoltre con il passare del tempo la ragazza è diventata sempre più gelosa perché ha perso fiducia in lui. Ciavy infatti l’ha più volte tradita. E per tale ragione controlla ogni suo spostamento attraverso la geolocalizzazione. E’ evidente che mancano le basi necessarie per costruire una relazione serena e duratura.Flop