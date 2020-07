La lite tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco è stata resa nota dal fotografo Alan Fiordelmondo tramite il suo account Instagram. Il conduttore di La vita in diretta, appena conclusa, e l’attuale padrone di casa di Io e te su Rai 1, si sono incontrati fuori dalla Rai. E Diaco avrebbe rivolto rimproveri a Matano per l’esclusione della Cuccarini dal contenitore pomeridiano di Rai 1.

Lite Matano Diaco fuori dalla Rai

Dalle notizie circolate sembra che esistano due versioni di quanto è accaduto tra i due conduttori.

Il fotografo parla di urla, grida, paroloni, lite sopra le righe tra i due anche dinanzi ad alcuni dirigenti di viale Mazzini che non hanno nascosto il loro imbarazzo. Ecco quanto ha scritto:

Volano stracci fra Alberto Matano e Pier Luigi Diaco.

Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla “Vita in diretta”. Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio. Pare che Matano non abbia risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica.



Pierluigi Diaco ha risposto sul suo profilo Twitter.

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi?

I motivi della lite tra i due conduttori

Pierluigi Diaco ha sempre espresso la sua stima per Lorella Cuccarini. E, qualche giorno prima della conclusione di La vita in diretta, l’aveva elogiata per la sua professionalità.

Alberto Matano non era intervenuto. Come sembra abbia scelto di non rispondere a Diaco anche quando quest’ultimo lo ha incontrato ed ha deciso di rendere nota la sua posizione sulla cacciata della Cuccarini da La vita in diretta.

Ricordiamo che, proprio in occasione dell’ultima puntata di La vita in diretta, la Cuccarini aveva inviato una mail alla squadra del contenitore. Dopo aver ringraziato tutti, ha parlato di una esperienza positiva ma negativa per la presenza di un collega dall’ego sfretato e dal maschilismo solo apparentemente insospettabile.

Anche in questa occasione, nessuna risposta da parte di Matano.

Intanto c’è silenzio da parte di Lorella Cuccarini per la quale sembra che Stefano Coletta, direttore di Rai 1, stia valutando nuove prospettive professionali.