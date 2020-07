Stasera in tv 3 luglio 2020. Ultima puntata di Top Dieci su Rai 1. Continuano repliche e film su quasi tutte le altre reti. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 3 luglio 2020, programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Top Dieci. Ultimo appuntamento con Carlo Conti, che ha ottenuto ottimi ascolti raccontando la storia del costume italiano attraverso le graduatorie di cose, canzoni e personaggi molto amati. Ogni classifica viene preceduta da un filmato che introduce l’anno di cui si parla; in lizza due squadre di tre vip ciascuna.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Paolo Mieli racconta la Roma del 1960. Sono gli anni di un Paese giovane, forte, determinato, nel pieno del boom economico, che ha saputo mettersi alle spalle il ricordo della guerra e della povertà. E che ora vuole mostrare al mondo un volto nuovo di sé con un evento epocale: le Olimpiadi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. L’appuntamento si apre con il documentario di Erminio Perocco dedicato al Tintoretto, uno dei maggiori pittori del Rinascimento: tra le sue opere, il Miracolo di San Marco. Segue “Civilisations, l’arte nel tempo: la Creazione”.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Speciale. Si rinnova per altre quattro puntate l’appuntamento in prima serata con il talk di Veronica Gentili, che si sposta al venerdì. Anche stasera aggiornamenti sulla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus e su come dobbiamo prepararci a convivere anche nei prossimi mesi con questa emergenza.

Programmi Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Off. Vediamo i momenti più divertenti della quarta puntata della stagione appena conclusa. Stasera salgono sul palco, tra gli altri, il mago Marco Miele, il cantante Enrico Seminara e la piccola ballerina Sara Bertoni. Conduce Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Terminati i live, da stasera rivediamo il meglio dei più amati sketch di Maurizio Crozza. Tra le altre, le imitazioni di Giuseppe Conte, Luca Zaia, Vittorio Feltri e del presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star: Pasticcerie in sfida. Prosegue il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia: la tappa di oggi è Vicenza e a sfidarsi saranno “Giorgio Bolzani”, “Il Chicco di Grano” e “Garibaldi”.

Stasera in tv 3 luglio 2020 film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2015, di Alice Winocour, Disorder – La guardia del corpo, con Matthias Schoenaerts. Vincent, reduce dall’Afghanistan e affetto da stress post-traumatico, viene incaricato di proteggere la moglie e i figli di un ricco uomo d’affari libanese.

Su Italia 1, alle 21.30, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Idris Elba, Charlie Hunnam. Da una breccia sul fondo dell’Oceano Pacifico emergono dei giganteschi mostri alieni, decisi ad impadronirsi del pianeta. Per contrastare l’invasione vengono creati enormi robot, gli Jaegers, comandati da piloti umani. Tra loro ci sono Raleigh Becket (Charlie Hunnam) e Mako Mori (Rinko Kikuchi).

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1971, di Luigi Zampa, Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, con Alberto Sordi, Claudia Cardinale. Un emigrato in Australia cerca moglie per corrispondenza, fingendosi bello e giovane. Gli risponde una prostituta, che si finge illibata per poter cambiare vita.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di guerra del 2011, di Mike McCoy e Scott Waugh, Act of valor, con Roselyn Sanchez. Un gruppo di Navy Seals deve salvare un ostaggio della Cia detenuto in Costa Rica. Dietro all’operazione di recupero, però, si celano importanti affari di droga e di terrorismo internazionale.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Marielle Heller, Copia originale, con Richard E. Grant, Melissa McCarthy. Lee, scrittrice frustrata e dedita all’alcool, è sull’orlo del baratro. Alla disperata ricerca di denaro, falsifica lettere di scrittori famosi per venderle a biblioteche e collezionisti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2007, di Paul Greengrass, The Bourne Ultimatum, con Matt Damon. Sempre in fuga, Jason Bourne è disposto a tutto pur di scoprire la sua vera identità. Al suo fianco c’è la bella agente Nicky, in un viaggio mozzafiato tra Londra, Mosca e Tangeri.