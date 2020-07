Giovedì 2 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è in onda in onda la prima puntata di Temptation Island 7, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

La scorsa estate Mediaset ha trasmesso la versione classica e celebrities del reality sui sentimenti. Quest’anno invece, anche a causa della pandemia, la Rete ha deciso di mandare in onda un’unica versione ibrida.

Infatti i telespettatori seguiranno le vicende di alcune coppie comuni ed altre famose. Quest’ultime sono rappresentate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e da Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso.

Le altre invece sono formate da Valeria e Ciavy, Sofia e Alessandro, Anna e Andrea. E da Annamaria e Antonio. Attraverso il reality i fidanzati tenteranno di comprendere se la loro unione sia davvero indissolubile.

Temptation Island 7 diretta 2 luglio tutte le coppie

La diretta del 2 luglio di Temptation Island 7 inizia con la presentazione di tutte le coppie partecipanti.

I primi sono Valeria e Ciavy, 27 anni lui, 53 lui. La coppia è fidanzata da 4 anni ma non ha mai convissuto. Lei ha una bambina avuta da una precedente relazione e vuole comprendere se Ciavy sia l’uomo giusto. Lei sospetta che lui non la ami più perchè non le da più attenzioni.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono fidanzati da 3 anni. Lui, ex calciatore, si divide tra Firenze e Roma, dove vive con la conduttrice. La Nazzaro grazie ad Amoruso è tornata a credere nell’amore.

Annamaria e Antonio invece sono insieme da due anni e mezzo. E lui ha una bambina nata da una precedente relazione. Nonostante lei lo abbia beccata più volte a chattare (e non solo) con altre donne ha deciso sempre di perdonarlo.

La quarta coppia è formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Sono insieme da circa un anno. Nonostante lui sia stato pizzicato con una sua ex mentre la fidanzata era al Grande Fratello Vip, la coppia è andata a vivere insieme.

La penultima coppia è composta da Sofia e Alessandro, insieme da 4 anni e mezzo ma non vivono insieme.Lei è divorziata e ha 2 figli.

L’ultima coppia invece è formata da Anna e Andrea, che hanno 10 anni di differenza. E lei ha già due figli.

Temptation Island 7 Le coppie sbarcano in Sardegna

Dopo le presentazioni, le sei coppie sbarcano in Sardegna dove soggiorneranno per 21 giorni. Il conduttore tiene a precisare che sono rispettate le norme anti covid e periodicamente gli addetti ai lavori vengono sottoposti periodicamente ai test sierologici.

Tutte le coppie hanno due elementi in comune: non sono sposate e non hanno avuto figli insieme. Prima di entrare nei villaggi le coppie, ancora unite, conoscono le future tentatrici. Ed ovviamente i futuri tentatori.

Successivamente, come da tradizione, i fidanzati scelgono i single da portare con loro al villaggio. E prima di dividersi le coppie si salutano con gesti affettuosi. Solo Ciavy si è comportato in maniera poco carina, non l’ha neanche salutata per stringere la mano alla partner scelta.

Annamaria nel pinnettu

L’esperienza a Temptation island è appena iniziata ed Annamaria viene già chiamata nel pinnettu. Antonio, che non ha mai nascosto la sua passione per le donne, si diverte con le ragazze del villaggio. Racconta loro che ha compiuto degli errori in passato. Ha infatti un matrimonio fallito alle spalle. E forse non è pronto fino in fondo per una relazione stabile. Annamaria è amareggiata perché pensa che sta sprecando solo del tempo con lui.

L’unica che tenta di consolarla è Antonella Elia. Annamaria racconta che lui ha scelto di lasciare l’appartamento dove viveva con la madre per trovarne un’altra più grande per lasciare una stanza alla suocera. Il trasloco ed alcuni lavori di ammodernamento li hanno costretti a prendere un prestito.

Temptation Island 7 diretta 2 luglio Antonella e Valeria

Antonella Elia si è perfettamente integrata con i single del villaggio. Dà loro lezioni di ginnastica e si diverte a chiacchierare con le altre fidanzate.

Ma anche lei viene chiamata nel pinnettu. Pietro sembra essere l‘animatore del villaggio delle fidanzate ma il suo atteggiamento non infastidisce più di tanto la showgirl. Egli però ha infranto una delle promesse che si erano fatti, ovvero evitare di bere alcolici. Infatti lui mentre interagisce con una single, sorseggia un drink a base di vodka.

E’ ora il turno di Valeria nel pinnettu. Ciavy racconta ad una single che nella vita fa il PR e viene spesso a contatto con belle donne. E’ un uomo estroverso e sa socializzare facilmente con gli altri. Nonostante sia fidanzato da oltre 4 anni,Ciavy non ha intenzione di andare a convivere, tanto meno di sposarsi. Vuole sentirsi libero di fare ciò che vuole. E non si vuole assumere la responsabilità di crescere il figlio che lei ha avuto da un altro uomo. Inoltre confessa di non essere innamorato di lei. Valeria va su tutte le furie perché ha investito molto in questa relazione. E nel dicembre 2019 gli ha perdonato anche un tradimento.

Temptation Island 7 primo falò delle fidanzate

E’ giunto il momento per le fidanzate di affrontare il loro primo falò.

Filippo Bisciglia ha un video per Valeria. Ciavy in riva al mare continua a raccontare alle ragazze di nutrire solo affetto per la ragazza, e non amore. Le rimprovera inoltre di essere troppo gelosa. Lui è stato innamorato di lei solamente 1 anno e poi il sentimento è andato scemando. Aggiunge anche di notte è spesso uscito all’insaputa della fidanzata.

Annamaria invece è costretta a visionare altre immagini che riguardano Antonio. Egli sembra sentirsi molto a suo agio con le ragazze del relais. E a sorpresa, seppur con un lapsus, ha già definito Annamaria “la sua ex”. Per Antonella invece non c’è alcun filmato.

Il primo falò maschile

Dopo il falò femminile, Filippo Bisciglia chiama a rapporto i fidanzati per il falò maschile. Il primo a visionare un filmato è Ciavy. Valeria racconta che nonostante abbia 27 anni, sogna la convivenza ed il matrimonio.

Ma i suoi desideri non sono gli stessi di Ciavy. Inoltre in soli 3 giorni Valeria ha instaurato una forte sintonia con Alessandro, un tentatore che ammira il fatto che sia una ragazza di sani principi.

Pietro visiona un filmato di Antonella nel quale lei racconta fieramente ai single che lui è molto geloso di lei. Ma non ci sono immagini compromettenti. Antonella si diverte con gli altri ragazzi, ma senza malizia.

Temptation Island 7 diretta 2 luglio Sofia e Manila

Si ritorna al villaggio e Sofia viene convocata nel pinnettu.

Alessandro racconta alle ragazze che lui e Sofia sono insieme da 4 anni e mezzo. Ed entrambi hanno figli avuti da precedenti relazioni. Al momento non se la sente di mettere al mondo altri bambini. Inoltre spiega di essere ancora in buoni rapporti con la ex moglie, con la quale è stato sposato 20 anni. Sofia si rattrista in quanto la figura della ex ha totalmente annebbiato la sua.

Manila Nazzaro invece è sempre pronta a dare dei consigli alle altre ragazze. Mentre Lorenzo non fa altro che pensare a lei.

L’ultima coppia da esaminare è quella di Andrea ed Anna. Lei riconosce che il ragazzo è molto cambiato da quando sta con lei. Ma non è ancora completamente soddisfatta. Anna ha 10 anni in più di lui e vorrebbe un uomo ancora più maturo. Per Andrea lei rappresenta la prima storia d’amore importante ma ammette di avere bisogno del tempo per comprendere i suoi errori. Infine lui non ha mai nascosto il fatto che al momento non vuole figli e non vuole convolare a nozze perché preferisce concentrarsi sul lavoro.

La trasmissione prosegue con la seconda parte del falò femminile. Per Anna e Manila non c’è alcun video. Sofia invece è pronta a visionare il filmato nel quale Alessandro racconta i loro problemi di coppia. Confessa di aver vissuto solo pochi momenti felici. Non riesce a vivere il rapporto con lei in maniera davvero serena.

Seconda parte anche per il falò maschile. Alessandro visiona le immagini di Sofia. La ragazza racconta alle altre fidanzate che si è instaurato un feeling particolare con Alex. Il tentatore la accarezza continuamente ed intrattiene con lei delle lunghe conversazioni.

Temptation Island 7 Anna

Andrea invece osserva la sua Anna mentre invita un tentatore nella sua camera.

E rimangono da soli per pochi minuti nella toilette perché lì non ci sono telecamere. La trasmissione specifica che Anna sta volutamente mettendo in scena la provocazione per far aprire gli occhi ad Andrea. Ma le sorprese non sono finite. Il giorno dopo nel pinnettu lui scopre che Anna ha confessato alle ragazze di “essere diabolica, un’attrice nata”. Sa di conoscere bene il proprio partner e le mosse giuste da utilizzare per tenerselo.

Temptation Island torna su Alessandro e Sofia. Lui, mentre fuma nervosamente, vuole visionare due volte il filmato preparato per lui nel pinnettu. Sofia spiega che lei non veniva trattata come una donna. Ma si sentiva solo “un oggetto”. Aggiunge che lui l’avrebbe tradita almeno due volte e l’ha sempre perdonato. Ma in realtà anche la ragazza ha avuto delle relazioni clandestine. Per tale ragione Alessandro chiede un immediato falò di confronto.

Nella prossima puntata scopriremo se Sofia ha accettato o meno.

Termina così la prima puntata di Temptation island 7.