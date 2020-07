Stasera in tv 6 luglio 2020. L’ultima puntata in replica della serie Il giovane Montalbano è trasmessa su Rai 1. Quarta Repubblica prosegue su Rete 4, mentre gli altri canali propongono repliche di show o film già andati in onda precedentemente in Tv.

Stasera in tv 6 luglio 2020 – programmi Rai

La puntata finale in replica della serie Il giovane Montalbano intitolata Sette lunedì va in onda su Rai 1 alle 21.15. Gli episodi trasmessi nel corso delle scorse cinque settimane hanno raccontato l’evoluzione di Salvo Montalbano, permettendo ai telespettatori di comprendere la psicologia del giovane commissario. L’ultimo tv-movie della serie, invece, mostra Salvo sotto una luce differente. In in vacanza con Livia è combattuto tra il bisogno di tornare a Vigata per risolvere un caso di omicidio e la continuazione delle ferie insieme alla fidanzata. Alla fine, come sempre, la deontologia professionale ha la meglio.

La decima edizione di Made in Sud è in onda alle 21.20 su Rai 2. Lo show di Stand-up comedy è condotto da Stefano di Martino e Fatima Trotta. Molti fra i comici che propongono i loro sketch e provengono da Napoli e dal Sud Italia. Ma non solo.Il tema di questa settimana è I desideri.

Su Rai 3 è trasmesso alle 21.20 il film Black Butterfly. Il protagonista del thriller è Paul, sceneggiatore con un blocco dello scrittore. Sull’orlo della bancarotta, l’uomo decide di vendere la sua casa nel bosco. Proprio nei pressi dell’isolata abitazione incontra Jack, un vagabondo, con cui diventa presto amico, ritenendo l’uomo un soggetto interessante. Ma Paul non sa che Jack sta per rivelarsi un individuo ben più ossessivo e pericoloso di quanto non sembrasse.

Stasera in tv 6 luglio 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 viene trasmessa alle 21.25 la puntata del talk del lunedì Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro tratta argomenti di attualità, politica ed economia nazionale insieme con i suoi ospiti, alcuni presenti in studio, altri in collegamento.

Alle 21.21 su Canale 5 va in onda Interstellar, film del regista Christopher Nolan. In un futuro non troppo lontano, il pianeta terra è ormai spacciato. I campi inaridiscono e le tempeste vessano gli agricoltori, costringendo l’umanità a cercare la salvezza nello spazio. Per questo un gruppo di volontari si addentra in un buco spazio-temporale per cercare un nuovo pianeta su cui trasferire la razza umana.

Su Italia 1, infine, è proposto alle 21.15 in replica Le Iene Show – Speciale Chico Forti. Enrico, detto Chico, Forti, è l’uomo che nel 2000 fu condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per omicidio. Chico, velista e imprenditore, si è però sempre dichiarato innocente, vittima di un errore giudiziario. Quanto di vero c’è nelle sue parole? Chi ha ucciso, il 15 febbraio del 1998 su una spiaggia di Miami, l’americano Dale Pike con due colpi di pistola alla nuca?

I programmi La7, TV8 e Nove

Le repliche di due puntate del programma-documentario Eden – Missione Pianeta sono trasmesse dalle 21.15 su La 7. Licia Colò viaggia per il mondo alla scoperta delle incredibili bellezze naturali del nostro pianeta.

Gangs of London è il titolo della serie in onda con la prima puntata della stagione 1 su TV8 alle 21.30. Si tratta della storia della famiglia Wallace criminale vecchio stampo che controlla i traffici illegali e assicura la pax fra le gang mafiose di Londra.

Alle 21.25 su NOVE, infine, è proposto il film cult romantico-sovrannaturale Ghost. Sam Wheat, impiegato di banca a New York, muore in seguito ad un tragico tentativo di rapina. Innamoratissimo della sua fidanzata, Molly, lo spirito di Sam non riesce ad allontanarsi dalla terra finché non sarà certo che l’amata sia al sicuro. Sa che il killer che ha ucciso lui può attentare anche alla vita di Molly.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 301 è proposto il film italiano 18 regali, diretto da Francesco Amato. Tratto da una storia vera, 18 regali racconta il toccante dramma di una donna incinta con un male incurabile. Conscia di non poter sopravvivere a lungo dopo il parto, decide comunque di portare avanti la gravidanza, e prepara 18 regali molto speciali e personali per i futuri 18 compleanni della figlia.

Infine, su Sky Cinema, canale 303, va in onda alle 21.15 il film The Fast and Furious: Tokyo Drift. Per evitare di finire in carcere in seguito all’ennesimo arresto, un giovane pilota occidentale di gare clandestine si trasferisce a Tokyo. Ma nemmeno nel Sol Levante riesce a stare lontano dalle gare in automobile, e finisce ben presto nel giro della Yakuza.