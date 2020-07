Stasera in tv 7 luglio 2020. Puntuale come ogni martedì l’appuntamento con #cartabianca e la conduttrice Bianca Berlinguer su Rai 3. TV8 trasmette invece l’ultimo film della saga Lo Hobbit, intitolato La battaglia delle cinque armate. Ecco la programmazione dettagliata dei programmi in onda questa sera.

Stasera in tv 7 luglio 2020 – programmi Rai

Rai 1 trasmette alle 21.25 il film Torno indietro e cambio vita. L’esistenza di Marco trascorre serena insieme alla moglie Giulia, il suo primo amore. Ma un giorno Giulia gli confessa un tradimento: frequenta un altro e vuole la separazione. Distrutto, Marco si confida con l’amico di una vita, Claudio. Confessa che, se potesse tornare indietro nel tempo, cambierebbe tutte le sue scelte. Come per magia, la mattina dopo sono davvero tornati adolescenti nel 1990. E Claudio ha la seconda possibilità che desiderava.

Su Rai 2 è proposta alle 21.45 una puntata di Squadra Speciale Cobra 11, serie tv di genere poliziesco-stunt ambientata in Germania. La serie è diventata famosa per via della spettacolarità delle scene d’azione che ricostruiscono spettacolari incidenti d’auto. Il titolo dell’episodio di stasera è Allarme bomba.

Una nuova puntata di #Cartabianca con Bianca Berlinguer, va in onda su Rai 3 alle 21.20. La conduttrice affronta temi inerenti la politica e la stretta attualità, in compagnia di vari ospiti ed esperti presenti in studio, o in collegamento.

Stasera in tv 7 luglio 2020 – programmi Mediaset

Speed è il titolo del film in onda alle 21.27 su Rete 4. Los Angeles, un terrorista manomette l’ascensore ipertecnologico di un grattacielo. Chiede quindi un cospicuo riscatto per non far saltare anche i freni di emergenza, che hanno bloccato l’ascensore e i suoi occupanti al trentesimo piano dell’edificio. Jack Traven e il suo amico Harry Temple, entrambi agenti della polizia di Los Angeles, sono incaricati di salvare gli ostaggi e catturare il terrorista.

Su Canale 5, invece, è trasmesso alle 21.20 in replica lo show comico House Party. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo con Michelle Hunziker conducono una serata all’insegna della musica, in una casa dove può succedere di tutto.

Continua la messa in onda su Italia 1 delle serie americane action-drama Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. Si tratta di serie tv diverse, ma ambientate nella stessa città, Chicago. Le storie raccontate sono unite da un filo conduttore, tanto che alcuni personaggi di una serie compaiono anche nelle altre.

I programmi La7, TV8 e Nove

Continua anche questo martedì la messa in onda alle 20.35 su La7 di In Onda. Il programma di approfondimento e divulgazione quotidiano è condotto da David Parenzo e Luca Talese.

Su TV8 è invece trasmesso alle 21.30 l’ultimo film della saga Lo Hobbit intitolato La battaglia delle cinque armate. In seguito alla morte del drago Smaug nella Terra di Mezzo si scatena un conflitto. Sauron, il signore oscuro di Mordor, è determinato ad attaccare la Montagna Solitaria a capo del suo esercito di Orchi. Nel frattempo, l’hobbit Bilbo Baggins ha trovato la leggendaria Arkengemma, e si ricongiunge con Gandalf.

Alle 21.25 su NOVE va in onda il film action Jimmy Bobo – Bullet to the head. Jimmy Bobo (Sylvester Stallone) ha passato la vita lavorando come sicario professionista. La morte del suo partner per mano di un misterioso assassino lo porta a cercare vendetta a New York. Sarà aiutato da Taylor Kwon, poliziotto asiatico anch’egli in cerca di vendetta per l’omicidio del suo collega.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 303 va in onda alle 21.15 Fast & Furious – Solo parti originali, il quarto capitolo della fortunata saga action. Tornano protagonisti Vin Diesel, nella parte di Toretto, Paul Walker, alias l’agente O’Conner, e Michelle Rodriguez. Si tratta del film che ha segnato la svolta della serie, il cui focus si è spostato, dal quinto capitolo in poi, sull’azione e la spettacolarità.

Infine, su Sky cinema canale 304 è trasmesso il film d’animazione Spirit – Cavallo selvaggio. Spirit è un giovane e fiero stallone selvaggio nato delle pianure dell’Ovest. Viene catturato dai soldati confederati, e liberato in seguito da Piccolo Fiume, un giovane indiano Lakota. La libertà è tutto ciò che brama, e tutto ciò di cui ha bisogno. Il magnifico lungometraggio animato di Dreamworks Picture è noto anche per la canzone originale della versione italiana, interpretata da Zucchero.