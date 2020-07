Questa sera, 6 luglio, alle ore 21.20 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Made in sud. Lo show, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta ci farà ridere e sorridere in compagnia di esilaranti comici. Ospiti fissi Biagio Izzo e Lello Arena.

Made in Sud, 6 luglio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Stefano e Fatima introducono il tema della puntata, il desiderio, ed omaggiano il grande Maestro Ennio Morricone – scomparso la scorsa notte.

Entra in studio Biagio Izzo, che – come di consueto – corteggia la sirena. Biagio ci svela poi la classifica dei desideri più desiderati. Al primo posto troviamo “Restare giovani”. Al secondo “Essere felici”. Al terzo “Essere immortali”. Al quarto posto “Tornare indietro nel tempo”.

Questo desiderio è occasione di confronto per il trio. Biagio chiede a Stefano in che epoca vorrebbe tornare. De Martino risponde che desidererebbe tornare agli anni ’80 “perchè ottanta (ho tanta) voglia di tornare indietro”. Fatima vorrebbe vivere invece nella Preistoria per non farsi la ceretta. Izzo tornerebbe invece al 10 maggio 1981, giorno in cui ha incontrato la sua prima fidanzatina. Oggi cambierebbe strada.

Si torna alla classifica, al quinto posto dei desideri più desiderati c’è “Non perdere mai la persona amata”. Al sesto “Essere sani”. Al settimo “Desiderio di innamorarsi”. All’ottavo “Essere famosi”. Al nono “Viaggiare per il mondo”. Al decimo “Diventare ricchi”.

Gli Arteteca ci presentano un quadretto di vita quotidiana. La loro piccola Sara non dorme di notte e loro non ne possono più. I due, disperati, cercano soluzioni possibili, ma finiscono a litigare su chi sia superiore tra uomo e donna. “Noi donne facciamo 20 cose in un solo momento Con la mano destra giriamo la pasta, con la sinistra sbattiamo il biberon. Con il piede destro passiamo l’aspirapolvere e con il piede sinistro leghiamo la busta della spazzatura e la buttiamo pure. Nel frattempo con l’occhio destro stiamo vedendo se la bambina sta facendo qualche guaio e con quello sinistro stiamo guardando quel ‘chitemmorto’ che sta sul divano senza fare niente e si lamenta pure” – dice lei. Lui offeso se ne va.

Torna Maria De Filippi (Vincenzo De Lucia), che pensa di condurre Temptation Island. De Martino le fa notare che non è lei la presentatrice del reality show, ma la De Filippi afferma di averlo sempre condotto non dietro le quinte, ma “dietro le palme”. Per Maria, Stefano e Fatima sono una coppia che partecipa al gioco delle tentazioni.

Improvvisamente però parte il jingle di Domenica in e la De Filippi pensa di condurre la storica trasmissione di Rai 1. Fatima e Stefano salutano “Zia Mara” Venier, reale presentatrice del programma, ed ecco che De Lucia – girato di spalle – ne riproduce perfettamente la voce.