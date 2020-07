Linea verde tour torna su Rai 1 con la puntata di sabato 11 luglio. L’appuntamento è alle 15.00 sulla prima rete di viale Mazzini. E, questa volta, in day time pomeridiano. Al timone Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone.

Linea verde tour puntata 11 luglio ospite Reinhold Messner

Ospite speciale della puntata odierna di Linea Verde Tour è Reinhold Messner uno dei grandi protagonisti dell’alpinismo mondiale.

Alpinista, esploratore e scrittore italiano, è balzato alla ribalta nel mondo dell’alpinismo per aver riportato in auge l’arrampicata.Tra le 3500 scalate da lui effettuate, circa 100 sono prime assolute. Messner ha aperto itinerari nuovi, d’inverno e in solitaria, alcuni non ancora ripetuti limitando al minimo indispensabile l’uso di mezzi artificiali.

Mobilità sostenibile, turismo enogastronomico, tradizioni e rispetto del territorio sono gli argomenti della seconda tappa di Linea Verde Tour. Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone si recano oggi alla scoperta dell’Alto Adige da Bolzano.

Il fine, come si è visto già nell’esordio, è raccontare le eccellenze e scoprire gli itinerari più suggestivi dei centri limitrofi. I telespettatori possono viaggiare dall’altopiano del Renon con le sue piramidi di terra, ai vigneti e le cantine di Caldaro, lungo la strada del vino.

Linea Verde Tour è un progetto, realizzato in collaborazione con RaiCom. Lo scopo è dare alle regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende.

La prima puntata

Nella prima puntata al centro dell’attenzione c’è stata la provincia autonoma di Bolzano. Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone alla ricerca di particolari inediti delle più belle regioni italiane, hanno visitato la provincia autonoma di Bolzano ed i suoi straordinari panorami.

I conduttori hanno mostrato la natura ancora intatta della zona e paesaggi davvero simili ad un paradiso in terra. Hanno parlato poi dell’enogastronomia altoatesina che risente dell’influsso della cultura tedesca e italiana.

Linea Verde Tour nasce con l’obiettivo di raccontare l’Italia attraverso le Regioni ricche di storia, di tradizioni locali, di cultura e di bene paesaggistici molto importanti.

Un’occasione per affrontare i temi di scottante attualità che includono anche i cambiamenti ambientali e climatici. Ma il programma vuole affrontare anche l’argomento di un turismo differente da quello di massa. Un turismo ecosostenibile per proteggere culture, ambiente ed economie.