Dopo lo scorso turno, nel fine settimana torna in campo la Serie A con le partite della 32esima giornata. Come al solito sono sette gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su Now Tv. Gli altri sono fruibili sulla piattaforma DAZN.

Serie A 32esima giornata tutte le partite su Sky

Ecco le partite che si possono seguire sui canali sportivi di Sky in diretta. Si confrontano il Napoli e il Milan ambedue proiettate verso la vittoria.

ore 17.15

Lazio-Sassuolo Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci

ore 19.30

Brescia-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello

Domenica 12 luglio

ore 19.30

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Cagliari-Lecce Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Veronica Baldaccini; Diretta Gol Geri De Rosa

Parma-Bologna Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Dario Massara; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marco Nosotti. Diretta Gol Andrea Marinozzi

Udinese-Sampdoria Sky Sport 254 (satellite e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

telecronaca Antonio Nucera; commento Luca Pellegrini; bordocampo Francesco Cosatti. Diretta Gol Federico Zancan

ore 21.45

Napoli-Milan Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 – 255 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Massimo Ugolini e Peppe Di Stefano

Lunedì 13 luglio

ore 21.45

Inter-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Alessandro Alciato e Matteo Barzaghi

Serie A tutte le partite su DAZN

Ecco le altre tre partite in calendario da seguire sulla piattaforma DAZN

Occhi puntati sulla Juventus che incontra L’Atalanta.

Sabato 11 luglio

ore 21.45

Juventus-Atalanta DAZN1 (canale 209)

Domenica 12 luglio

ore 17.15

Genoa-Spal DAZN1 (canale 209)

ore 19.30

Fiorentina-Verona DAZN1 (canale 209)