Buongiorno Benessere con Vira Carbone continua la sua presenza nel fine settimana. Il programma di medicina di Rai1 è in onda sabato 11 luglio alle 9.35. Il settimanale ha da tempo come missione proporre in maniera semplice, stili di vita corretti per conservare il benessere del corpo e dello spirito.

Buongiorno Benessere Vira Carbone parla di osteoporosi

Si parlerà di osteoporosi con la professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del centro di Ginecologia del San Raffaele Resnati di Milano. Ma a dare il proprio contributo c’è anche il professor Giovanni Scapagnini, biochimico dell’Università del Molise.Si fa il punto su una condizione in cui lo scheletro è soggetto a perdita di massa ossea e resistenza.

I motivi possono ricercarsi in fattori nutrizionali, metabolici o patologici. Lo scheletro è quindi soggetto a un maggiore rischio di fratture patologiche, in seguito alla diminuzione di densità ossea e alle modificazioni della micro-architettura delle ossa. Gli esperti svelano come prevenire questo stato patologico che si accentua negli anziani.

Sono molti gli argomenti di cui si occupa Vira Carboni. In primis torna la rubrica Il medico risponde. Il professor Francesco Bove, primario ortopedico dell’Istituto Neuro-traumatologico Italiano consiglia i telespettatori su come affrontare e risolvere i più comuni problemi ortopedici.

Ma in tempi di emergenza sanitaria, ecco un altro argomento di grande importanza per tutti. Con l’ausilio del professor Ugo Pastorino, responsabile della Struttura Complessa di Chirurgia toracica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, Mira Carboni affronta le tematiche riguardanti polmoniti e bronchiti.

Vira Carbone : come mantenere allenato il cervello

Un lungo spazio sarà, infine, dedicato a come mantenere allenato il nostro cervello. Se ne parla con il professor Giulio Maira, neurochirurgo dell’Istituto clinico Humanitas di Milano e con il neurologo Rosario Sorrentino. E’ necessario leggere e tenersi sempre informati. Questo il primo consiglio. Ma ce ne sono anche altri legati soprattutto all’alimentazione e ad una buona nutrizione.

Buongiorno benessere va in onda dal 5 ottobre 2014 su Rai 1. Inizialmente la collocazione era la domenica mattina. Successivamente il sabato mattina, ma cambiando varie volte orario. Attualmente va in onda dalle 10:30 alle 11:20.

Attraverso il contributo di medici ed esperti della salute, Vira Carbone, ogni settimana, compie un viaggio nel mondo dell’alimentazione e delle novità della scienza in campo medico. Ma svela anche segreti per mantenere la nostra bellezza.

Infine c’è anche il contributo degli inviati che girano l’Italia alla ricerca delle nostre eccellenze. Si riscoprono tradizioni alimentari spesso legate alle singole regioni che hanno reso l’Italia un paese principe nella buona cucina.