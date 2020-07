Stasera in tv 13 luglio 2020. Dopo la conclusione della prima stagione de Il Giovane Montalbano, Rai 1 trasmette a partire da stasera anche la seconda. Puntuale la messa in onda, come ogni lunedì, di Quarta Repubblica su Rete 4. Mentre Rai 2 trasmette lo show di Stand-up comedy Made in Sud.

Stasera in tv 13 luglio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.15 va in onda la prima puntata della seconda stagione di Il giovane Montalbano. Il titolo del Tv movie è L’uomo che andava appresso ai funerali. Per risolvere l’omicidio di Pasqualino Cutufà, un individuo pacifico e innocuo, Salvo Montalbano avrà bisogno dell’aiuto di Carmine, ex poliziotto esperto ormai in pensione. Intanto, Livia arriva a Vigata, ma Salvo nota che si comporta in modo strano.

Made in Sud è in onda alle 21.20 su Rai 2. Le puntate della decima edizione sono condotte da Stefano di Martino e Fatima Trotta. Molti fra i comici che propongono i loro sketch provengono dal Sud Italia. Ma non solo. Il tema di questa settimana è La fatica. Rocco Hunt e Ana Mena sono ospiti in studio per cantare la loro nuova hit estiva A un passo dalla luna.

Infine, su Rai 3 è trasmesso alle 21.20 il film Il Colpevole. L’agente di polizia Asger Holm (Jakob Cedergren) si è messo nei guai, e aspetta con agitazione il verdetto del processo che deciderà della sua carriera. Ma pur non potendo indagare ufficialmente, la telefonata di una donna che racconta di essere stata rapita lo spinge a fare ricerche in privato.

Stasera in tv 13 luglio 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 viene trasmessa alle 21.25 una nuova puntata di Quarta Repubblica. Come ogni lunedì il conduttore Nicola Porro tratta argomenti di attualità, politica ed economia nazionale insieme con i suoi ospiti, alcuni presenti in studio, altri in collegamento.

Canale 5 trasmette alle 21.21 il film Appuntamento con l’amore, di Garry Marshall. Dal regista di Pretty Woman, la storia di persone innamorate che devono confrontarsi con le difficoltà della vita nella notte di San Valentino. E sperare che l’amore, alla fine, trionfi.

Il film 47 Ronin va in onda alle 21.20 su Italia 1. Il protagonista, Kai (Keanu Reeves), è un Samurai senza padrone: un Ronin. Kai si unisce all’esercito di Oishi, leader intenzionato per combattere contro Lord Kira, un perfido tiranno che imperversa nel Giappone feudale raccontato dal film.

I programmi La7, TV8 e Nove

Proseguono le repliche del programma-documentario Eden – Missione Pianeta, trasmesse dalle 21.15 su La 7. La conduttrice Licia Colò viaggia per il mondo alla scoperta delle incredibili bellezze naturali del pianeta terra.

Premonition è il titolo del film thriller sovrannaturale che va in onda alle 21.30 su TV8. Linda, la protagonista, riceve inaspettatamente la notizia della morte del marito in un incidente d’auto. Il giorno seguente, però, si risveglia indietro nel tempo di una settimana. La donna ha, quindi, la possibilità di salvare suo marito dall’incidente. Improvvisamente i giorni iniziano a ripetersi in ordine sparso tra passato e futuro…

NOVE trasmette alle 21.35 il film Mani di fata. Una commedia con protagonista Andrea, un ingegnere. L’uomo perde il lavoro e tenta di nasconderlo alla moglie dopo aver trovato un impiego come domestico. Quando il licenziamento viene scoperto, però, Andrea deve affrontare una serissima crisi coniugale.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 310 va in onda alle 21.15 il film Zombieland – Doppio colpo. Iconico sequel comico-action del film Zombieland con protagonisti Tallahasee, Columbus, Wichita (Woody Harrelson, Emma Stone e Jesse Eisenberg) e Little Rock, sopravvissuti ad una apocalisse che ha trasformato gli esseri umani in Zombie, cambiando per sempre la vita sulla terra.

Infine, su Sky Cinema, canale 313 è trasmesso Edge of Tomorrow, film tratto dal fumetto giapponese All you need is Kill. Tom Cruise è un soldato umano parte dell’esercito che contrasta l’avanzata degli alieni Mimics. Dopo essere morto sul campo di battaglia si risveglia 24 ore prima, ed entra in un loop temporale che lo riporta sempre allo stesso punto ogni volta, subito prima dello scontro in cui perderà la vita.