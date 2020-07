Stasera in tv 14 luglio 2020. #Cartabianca con Bianca Berlinguer continua ad andare in onda su Rai 3. Ma nel palinsesto estivo di stasera sono presenti principalmente repliche di programmi, serie tv e film.

Stasera in tv 14 luglio 2020 – programmi Rai

La seconda stagione della serie tv The Resident è trasmessa su Rai 1 alle 21.25. Il medical drama prodotto da Fox Entertainment racconta di Devon Pravesh, un dottore che si è appena laureato ad Harvard e che arriva al Chastain Park, un ospedale di Atlanta, come specializzando (Resident in lingua originale). Gli episodi in onda stasera si intitolano 00:42:30 e Il principe e il povero.

Su Rai 2 sono proposte alle 21.45 due puntate di Squadra Speciale Cobra 11, serie tv di genere poliziesco-stunt ambientata in Germania. La serie è diventata famosa per gli spettacolari incidenti d’auto ricostruiti durante le numerose scene d’azione di ogni puntata. I titoli degli episodi in onda stasera sono La forza della coppia e Amnesia.

#Cartabianca con Bianca Berlinguer va in onda su Rai 3 alle 21.20. La conduttrice affronta in ogni nuova puntata temi inerenti la politica e la stretta attualità, in compagnia di vari ospiti ed esperti presenti in studio, o in collegamento.

Stasera in tv 14 luglio 2020 – programmi Mediaset

Il ragazzo di campagna è il titolo del film in onda stasera alle 21.27 su Rete 4. Artemio, il protagonista della commedia, vive in un paesino isolato in mezzo alla campagna. L’unica occupazione è guardare i treni che passano. Così, Artemio decide di sposare Maria Rosa, donna terribile che non ama, ma che possiede una casa in città. Una volta giunto nella metropoli, però, la sua vita non migliorerà affatto.

Su Canale 5 è proposto uno speciale di All Together Now, talent musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. La temibile giuria, composta da oltre 100 cantanti e musicisti professionisti, valuta e commenta a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora dei concorrenti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare il Muro, come viene definita la giuria, ha la possibilità di proseguire il suo percorso nel talent.

Su Italia 1 continua la messa in onda delle serie americane action-drama Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D, in onda dalle 21.31. Si tratta di serie tv diverse, ma ambientate nella stessa città, Chicago. Le storie raccontate sono unite da un filo conduttore, tanto che alcuni personaggi di una serie compaiono anche nelle altre. Stasera sono trasmesse tre puntate di Chicago P.D., intitolate Vero o Falso, Questione di Secondi e Nero o Blu.

I programmi La7, TV8 e Nove

Anche questo martedì alle 20.35 su La7 è trasmessa una nuova puntata di In Onda. Il programma di approfondimento e divulgazione quotidiano è condotto da David Parenzo e Luca Talese.

Su TV8 alle 21.30 va in onda il film Paura in volo. Un thriller d’azione ambientato su di un aereo che, dopo una collisione in volo, inizia a precipitare lentamente, ma inesorabilmente verso Berlino. Il comando militare tedesco, in extremis, sta preparando un piano per impedire un disastro: abbattere l’aereo prima che si schianti sulla metropoli.

Infine, canale NOVE propone Sahara, film rilasciato nel 2005. Dark Pitt, il protagonista, è un esploratore senza scrupoli a caccia di un enorme tesoro, custodito in un relitto dimenticato risalente al periodo della guerra civile americana.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 304 va in onda alle 21.00 il film d’animazione I Pinguini di Madagascar. Il film racconta la storia che ha portato nello Zoo di New York i tre iconici personaggi della trilogia principale Madagascar.

Infine, su Sky cinema canale 313 è trasmesso Il cacciatore e la Regina di ghiaccio, rivisitazione in chiave dark fantasy della classica fiaba Biancaneve.