Stasera in tv 3 agosto 2020. Sono ancora molte le repliche di film e serie tv presenti nei palinsesti delle reti pubbliche e private. Su Rai 1 prosegue la messa in onda di Il Giovane Montalbano 2. Su Italia 1 è invece trasmessa in diretta la seconda puntata dell’evento musicale Vodafone Battiti Live.

Stasera in tv 3 agosto 2020 – programmi Rai

Dalle 21.25 su Rai 1 è in onda il tv-movie della serie Il Giovane Montalbano 2, intitolato Il ladro onesto. Montalbano ha recuperato il suo rapporto con Livia. Per stare con lei chiede quindi il trasferimento a Genova, ma la notizia genera scalpore nel commissariato. Tuttavia, non c’è tempo per preoccuparsene: una giovane di nome Pamela sparisce misteriosamente. In paese tutti sono a conoscenza dei suoi numerosi amanti, sui quali ricadono i primi sospetti. Inoltre, i furti nelle case di Vigata sono aumentati. La stranezza, però, è che il ladro non ruba mai più di poche decine di migliaia di lire.

Su Rai 2 sono trasmesse dalle 21.20 due puntate di Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans. Si tratta di serie di genere poliziesco ambientata rispettivamente alle Hawaii e a New Orleans. L’episodio di Hawaii Five-0 si intitola Estraneo solo per un giorno. Quello di NCIS: New Orleans si intitola Castigo.

Infine, Rai 3 trasmette a partire dalle 21.20 la quinta e la sesta puntata della serie action-poliziesca Bodyguard. Il sergente Louise Rayburn avvisa Budd dei suoi sospetti nei confronti del capogruppo di governo Roger Penhaligon, che è inoltre l’ex marito della Montague. Intanto, la tensione sale, Budd viene preso in ostaggio e si trova in pericolo di vita.

Stasera in tv 3 agosto 2020 – programmi Mediaset

Il film Cobra è in onda alle 21.29 su Rete 4. Mario Cobretti (Sylvester Stallone) viene chiamato Detective Cobra per via dei suoi metodi poco ortodossi, spesso estremamente violenti, ma di indubbia efficacia. Così, quando una setta misteriosa lascia dietro di sé una scia di ignare vittime, solo lui, Cobra, può risolvere la situazione una volta per tutte.

Su Canale 5, alle 21.20, è trasmesso per il terzo lunedì consecutivo un film di Leonardo Pieraccioni: Il pesce innamorato. Arturo ha trent’anni, ma non ha mai smesso di essere un sognatore. Scrive libri per bambini da quasi vent’anni, ma nessuno non è mai stato pubblicato. Ma un giorno il romanzo che Arturo aveva scritto all’età di soli dieci anni, intitolato Il pesce innamorato, entra in possesso della figlia del proprietario di una nota casa editrice, che decide di pubblicarlo.

Vodafone Battiti Live è in onda dalle 21.10 su Italia 1. Alan Palmieri ed Elisabetta presentano la seconda puntata dell’evento live 2020, dal Castello Aragonese di Otranto. Tuttavia, 15 esibizioni sono state effettuate tra Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Trieste. In ogni puntata la webstar Mariasole Pollio dà al pubblico che segue lo show dalla spiaggia la possibilità di interagire con gli artisti sul palco.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 propone dalle 21.15 una puntata in replica di Eden: un pianeta da salvare. Licia Colò conduce gli spettatori in varie location straordinarie da tutto il mondo, raccontate anche attraverso filmati e descrizioni dal taglio documentaristico.

L’immortale è il titolo del film in onda su TV8 alle 21.30. Racconta di Ben, che dopo una vita da criminale ha pagato i suoi debiti con la giustizia e vive sereno con la moglie e i figli. Tuttavia, un giorno viene aggredito, e ritrovato con 22 proiettili in corpo. Contro ogni ragionevole aspettativa, sopravvive…

Cambia la tua vita con un click è in onda su NOVE alle 21.25. Michael non è soddisfatto della sua vita. Così, quando un misterioso venditore di elettrodomestici gli regala un telecomando con cui può controllare lo scorrere del tempo, pensa di aver risolto i suoi problemi. Ma non tutto va come previsto.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 310 alle 21.15 è previsto Spider-Man: Far From Home. Il film fa parte della lunga e fortunata serie di lungometraggi sui supereroi Marvel chiamata Marvel Cinematic Universe, ed è ambientato poco tempo dopo la sconfitta del terribile Thanos. La morte di Tony Stark, alias Iron Man, ha sconvolto Peter Parker, alias Spider-Man. Prima di sacrificarsi per salvare l’universo, Tony aveva deciso di passare il testimone proprio a Peter, che sente di non essere ancora pronto per questa responsabilità.

Infine, su Sky Cinema, canale 313 è in onda dalle 21.14 Hunger Games, il primo film della trilogia con protagonista Catniss Everdeen (Jennifer Lawrence). In seguito a una serie di guerre civili, il paese è finito nelle mani di sadici politici corrotti. Per impedire che simili conflitti possano ripetersi, Capital City, la capitale posta al centro di tredici distretti concentrici, indice ogni anno gli Hunger Games: due ragazzi da ogni distretto partecipano a crudeli giochi mortali da cui emerge vivo e vincitore un solo partecipante…