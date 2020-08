Anche Rete 4 e Italia 1 propongono per l’autunno 2020 palinsesti all’insegna dell’usato sicuro e della tradizione. Pochissime le novità.

Rete 4 continua a inseguire il trend dell’informazione, mentre Italia 1 propone l’unica novità di Tiki Taka con nuovo conduttore Piero Chiambretti.

Analizziamo i palinsesti delle due reti di Cologno Monzese.

Palinsesti autunno 2020 Italia 1 – tutti i programmi in onda nella prossima stagione

Italia 1 parte da una certezza: l’appuntamento bisettimanale con Le Iene Show. Il programma ideato da Davide Parenti avrà la doppia collocazione infrasettimanale del martedì e del giovedì. Confermate le conduzioni dello scorso anno. In particolare il martedì è appannaggio di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Il mercoledì invece è la serata dedicata a Freedom – oltre il confine. Il programma di Roberto Giacobbo trasloca da Rete 4 a Italia 1. Ne è atteso l’arrivo che avrebbe dovuto avvenire già lo scorso anno. Invece nella stagione primaverile Rete 4 ha proposto un editing delle puntate che facevano parte della prima edizione.

Il lunedì di Italia 1 è dedicato ai film nel prime time. Come anche le prime serate del venerdì e del sabato.

Chiambretti conduttore di Tiki Taka

Prima novità del palinsesto riguarda Tiki Taka che, dopo 7 anni con la conduzione di Pierluigi Pardo, passa a Piero Chiambretti. L’ex enfant terrible della televisione italiana non condurrà più CR4 – La Repubblica delle donne che scompare dal palinsesto di Rete 4.

Per quanto riguarda le serie di importazione, sono confermate tutte quelle già presenti nel palinsesto. Sarà ancora in onda Chicago Med. Mentre arriva in prima visione televisiva assoluta la serie Lincoln Rhyme – Hunt Sportbone Collector, un prodotto crime ispirato al libro il collezionista delle ossa.

Per quanto riguarda il cinema in tv sono attese molte prime visioni. Tra queste ad esempio Shark – il primo squalo, Aquaman, Red Sparrow e Jurassic World: il regno distrutto.

La domenica in seconda serata torna anche Pressing condotto da Giorgia Rossi.

Palinsesti autunno 2020 Italia 1 Rete 4 – tutti i programmi in onda sulla quarta rete

Rete 4 continua a rinforzare l’informazione su cui è basata quasi tutta la settimana della rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Si comincia il lunedì con il ritorno di Quarta Repubblica e di Nicola Porro. La data prevista per l’inizio per adesso è il 31 agosto.

Il martedì, sempre in prime time, è dedicato all’informazione show Fuori dal coro con Mario Giordano. La rete ha scelto di continuare a mandare in onda questo programma di martedì, nonostante la concorrenza di #cartabianca su Rai 3 e diMartedì su La7. Sono stati proprio gli ottimi indici di ascolto a far propendere per questa decisione.

Il mercoledì non ci sarà più Piero Chiambretti con La Repubblica delle donne. Il programma scompare definitivamente dal palinsesto di Rete 4. La serata sarà probabilmente dedicata a film in prima visione.

Il giovedì torna Paolo Del Debbio con la nuova edizione di Dritto e rovescio. Il venerdì è intoccabile Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Caposaldo delle informazioni su Rete 4 è Stasera Italia nella fascia dell’access prime time. Al timone Barbara Palombelli dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana il programma diventa Stasera Italia Weekend e a gestirlo ci sarà Veronica Gentili.

Torna anche nella fascia pomeridiana Lo sportello di Forum, spin off di Forum in onda su Canale 5 alle 11:00 dal lunedì al venerdì.