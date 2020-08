Il palinsesto dell’autunno 2020 non riserva novità per Canale 5. La principale rete Mediaset si affida al cosiddetto usato sicuro e punta soprattutto su reality e personaggi collaudati.

Palinsesto Canale 5 autunno 2020 – tornano De Filippi, D’Urso, Signorini e Marcuzzi

Le due principali donne di Cologno Monzese riprendono il proprio posto in palinsesto con tutti i programmi del passato. Intanto Maria De Filippi ripropone da ottobre in prima serata la nuova edizione di Tu sì que vales. Confermatissima la giuria formata da Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la stessa Maria De Filippi. Anche al timone ritorna il trio formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Le puntate sono già in via di registrazione e come giurata del pubblico è confermata Sabrina Ferilli. Maria De Filippi ripropone in prime time anche C’è posta per te e la nuova edizione di Amici. Ma per questi due appuntamenti bisognerà attendere il 2021.

A novembre, nel daytime pomeridiano di Canale 5, arriva l’edizione di Amici che sarà appannaggio esclusivo della principale rete di Cologno Monzese. Significa che le puntate non saranno più proposte su Real Time. Il daytime accoglie anche la nuova edizione di Uomini e Donne con tutte le novità che vi abbiamo già raccontato.

L’altra lady di Cologno Monzese, Barbara D’Urso, torna con la conferma di tutti i programmi. Il 7 settembre arriva la nuova edizione di Pomeriggio 5. La domenica successiva, ovvero il 13 settembre, riprende il suo posto Live – Non è la D’Urso sempre nella collocazione del prime time domenicale. Nonostante tutti i rumors che ne volevano la cancellazione, Domenica Live ritorna nella fascia del day time festivo della rete sempre con Barbara D’Urso al timone.

Come se non bastasse, la D’Urso, è in pole position per condurre anche l’edizione 2021 del Grande Fratello Nip. Nella scorsa primavera il reality non è stato mandato in onda a causa dell’emergenza sanitaria.

Il Grande Fratello Vip 5 a settembre con la conduzione di Signorini

Tornano anche i reality che come sempre rappresentano il piatto forte di Canale 5. Alfonso Signorini riprende il timone del Grande Fratello Vip di cui già si rincorrono molti rumors sui concorrenti. Torna anche Alessia Marcuzzi con Temptation Island Vip.

Infine nell’access prime time riprende anche Striscia la Notizia con la riconferma delle due veline Shaila Gatta e Mikaela Neake Silva.

Toffanin, Palombelli e Panicucci: ecco gli appuntamenti con le conduttrici

Altre tre donne simbolo di Cologno Monzese sono pronte a scendere in campo e a riprendere il proprio posto in palinsesto. Silvia Toffanin è confermatissima con la nuova edizione di Verissimo nel daytime pomeridiano del sabato pomeriggio. Cavallo vincente non si cambia, quindi il programma continuerà a proporre il medesimo schema.

Barbara Palombelli si fa ancora una volta in tre. I telespettatori la rivedono innanzitutto al timone di Forum con l’appendice pomeridiana su Rete 4 con Lo sportello di Forum. E ogni giorno dal lunedì al venerdì, sarà al timone di Stasera Italia. Il programma di approfondimento nelle serate del sabato e della domenica diventa Stasera Italia Weekend ed è affidato a Veronica Gentili.

Da settembre torna anche Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque. Accanto a lei Francesco Vecchi.

Da settembre, nella fascia preserale di Canale 5, Gerry Scotti è al timone della nuova edizione di Caduta Libera. L’altra novità che riguarda Scotti è la ripresa di Chi vuol essere milionario, in onda sempre nel prossimo autunno in prima serata.

Per quanto riguarda le fiction vi abbiamo già anticipato tutto.