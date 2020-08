Ilaria D’Amico lascia il calcio. Le sirene televisive l’hanno strappata alla sua professione di giornalista sportiva per lanciarla in una nuova esperienza. Dove i campi da gioco con tutte le regole che lei conosce bene, non esistono più. Vige solo la regola dell’approfondimento sui fatti di più scottante attualità.

Ilaria D’Amico lascia il calcio per un programma di attualità

In una intervista al Corriere della Sera, la D’Amico ammette che “nel settore del calcio ha ottenuto tutto quanto si era prefissa ed anche molto di più. Potrei restare all’infinito in questo settore che oramai conosco bene. Ma desidero testare nuove esperienze e mettermi alla prova in un appuntamento dove potrei approfondire l’attualità e la vita che ci scorre davanti”.

Si tratta di un programma di prima serata

Volto dello sport Sky dove ha trascorso ben 18 anni, Ilaria D’Amico si è accreditata come giornalista sportiva. E, svela: ho contribuito a sdoganare la presenza femminile in certi ambiti.Tra cui quello del calcio visto, commentato ed approfondito da una donna esperta nel settore.

La D’Amico ha condotto tutti gli approfondimenti legati alla Serie A ed alla Champions league.

In base a questa sua decisione, il prossimo 23 agosto sarà per l’ultima volta al timone di Champions League Show. Il programma che segue le partite della competizione europea per club, dalla prossima stagione, avrà una nuova conduzione che potrebbe anche essere maschile.

I ricordi ed il futuro della D’Amico

I ricordi di Ilaria D’Amico dovrebbero portarle alla mente che ci sono già stati due precedenti in cui la giornalista si è messa alla prova fuori dai campi da gioco.

Parliamo di Exit – Uscita di Sicurezza su La7. Nel 2013 fu la conduttrice di Lo Spoglio su SkyTg24.

Non è bastato alla compagna di Gigi Buffon che è anche madre di due figli avuti con il mitico portiere della Juventus.

Ma il futuro, anche se è tutto da scrivere, non esclude alcune incursioni nel mondo del calcio.