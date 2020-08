Da mercoledì 12 a sabato 15 agosto appuntamento con i quarti di finale di Champions League. In campo l’Atalanta, che mercoledì incontra il Paris Saint Germain alle 21.00. L’incontro è seguito dai canali sportivi Sky e in chiaro su Canale 5. Si scende in campo alle ore 21.00.

Champions league quarti di finale Atalanta-Paris Saint-Germain su Canale 5.

La Dea è l’ultima squadra italiana rimasta in corsa in Champions. In diretta dallo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona, città che ospiterà tutte le gare della Final Eight, si disputa l’inedita sfida tra i nerazzurri di Gasperini, per la prima volta nella loro storia ai quarti della competizione, e i parigini di Neymar. Chi passa, in semifinale sfiderà la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo Paganin. Inviata dalla capitale portoghese Francesca Benvenuti pronta a raccogliere le emozioni dei protagonisti.

Partita e post partita sono anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.

Atalanta-Paris Saint-Germain sui canali Sky

L’Atalanta, che mercoledì incontra il Paris Saint Germain alle 21.00 è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.

Tutte le partite sono live anche su Now Tv, con i match visibili anche sul digitale terrestre, oltre che via satellite e via fibra.

Quarti di finale anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In studio torna Ilaria D’Amico con il suo “Champions League Show”, insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles, Paolo Condò e Luca Marchetti.

Le serate di Champions League si chiudono a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Atalanta – Paris Saint Germain ache su Sky Go

Per i clienti Sky, tutte le partite saranno in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.