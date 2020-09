Stasera in tv 2 settembre 2020. Su Rai 1 è previsto l’evento musicale live Seat Music Awards. Tutti gli altri canali trasmettono film o serie tv, come The Good Doctor, in onda su Rai 2 con nuove puntate in prima visione italiana. Segue la programmazione completa di stasera.

Stasera in tv 2 settembre 2020 – programmi e film Rai

L’evento musicale Seat Music Awards – Viaggio nella musica è trasmesso su Rai 1 a partire dalle 20.35. L’appuntamento live dall’Arena di Verona con i grandi nomi della musica italiana è condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sono oltre 50 gli artisti che si esibiranno sul palco nel corso della serata di stasera e della successiva prevista per il 5 settembre. Fra i quali spiccano Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti.

Su Rai 2 va in onda dalle 21.20 una puntata della serie tv The Good Doctor. Il talentuoso medico affetto da autismo Shaun è alle prese con un caso delicato: la ricostruzione della laringe di un bambino, che potrebbe così tornare a parlare. Un vigile del fuoco ricoverato in ospedale, intanto, rischia di perdere un braccio.

Capri Revolution, film di genere drammatico, è in onda su Rai 3 alle 21.20. Una comune di giovani nordeuropei si insedia a Capri, l’anno è il 1914. L’Italia sta per andare in guerra. Lucia è una semplice capraia, ma dopo l’incontro con il responsabile della comune, Seybu, la sua vita è destinata a cambiare.

Stasera in tv 2 settembre 2020 – programmi e film Mediaset

Su Rete 4 va in onda alle 21.27 Qualcosa di cui sparlare, film con Julia Roberts. Grace (Julia Roberts) coglie il marito in flagrante mentre la tradisce con un’altra. Così, sconvolta, torna al suo paese d’origine, dove comincia a sparlare dell’uomo con chiunque incontri, fino a farne lo zimbello del paese.

Il film Il generale Dalla Chiesa, la storia vera del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è trasmesso su Canale 5 dalle 21.21. Dopo la Seconda Guerra Mondiale Dalla Chiesa divenne carabiniere, distinguendosi nella lotta al terrorismo e alla mafia. Nel 1974 si confronta con le temibili Brigate Rosse, portando all’arresto di Renato Curcio e di Alberto Franceschini. Muore in un attentato mafioso il 3 settembre 1982, a Palermo.

Infine, su Italia 1 va in onda il film action Act of Vengeance, alle 21.30. Classico lungometraggio d’azione con scene al cardiopalmo e tante sparatorie. Frank (Bruce Willis) è sconvolto dall’assassinio di sua moglie e sua figlia. Chiamati a raccolta due suoi vecchi amici, farà di tutto per vendicare la loro scomparsa ed eliminare i colpevoli.

I film La7, TV8 e Nove

Alle 21.15 su La 7 è proposto il film Il giurato. Annie Laird, scultrice e madre single, è una dei giurati nel processo contro Boffano, un mafioso. Annie si innamora di un uomo tenebroso e affascinante, che tuttavia nasconde un terribile segreto: anche lui è al servizio della mafia, ed è coinvolto nel processo. Il film è tratto dall’omonimo best seller di George Dawes Green.

Io prima di te è il film di genere romantico trasmesso dalle 21.30 su TV8. Louisa, soprannominata Lou da tutti, ha solo 26 anni, ma pensa già che non riuscirà mai a trarre il massimo dalla sua vita. Cambierà idea suo malgrado quando incontrerà Will, ricco banchiere che ha perduto l’uso delle gambe. Fare da assistente all’uomo cambierà per sempre le prospettive e l vita di Lou.

Infine, su NOVE alle 21.30 inizia Avamposti, un documentario che racconta il degrado delle città italiane. Alcune zone delle nostre grandi metropoli, infatti, sembrano esulare dalle regole del vivere civile.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 313 va in onda dalle 21.15 Red 2. Il film action con Bruce Willis racconta le vicissitudini di alcuni ex-agenti segreti della CIA ormai in pensione, che devono tornare in azione per dimostrare alle giovani leve quanto siano ancora in gamba.

Invece, Sky Cinema canale 315 propone il film cult Il grande Lebowsky. Drugo è un semplice giocatore di bowling, trasandato e ossessionato dagli anni ’70, i suoi anni d’oro. L’uomo sarà coinvolto in un doppio complotto a causa di una semplice omonimia. Nel film, che appena rilasciato fu accolto tiepidamente, recitano attori del calibro di Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore e John Turturro.