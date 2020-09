Il reality degli incontri al buio Primo Appuntamento torna su Real Time alle 21.20 di questa sera 1 settembre 2020. Si tratta della nuova edizione al cui timone è confermato Flavio Montrucchio. Il conduttore prosegue la sua missione romantica favorendo incontri tra sconosciuti nel ristorante Geco sito a Roma Eur. Quante scintille scatteranno stasera?

Primo Appuntamento è fruibile anche in streaming sul servizio gratuito Dplay. L’orario di inizio è lo stesso della messa in onda su Real Time, le 21.10.

Primo Appuntamento 1 settembre, i partecipanti

Stasera nel ristorante di Primo Appuntamento si incontrano tre coppie. I partecipanti si mettono in gioco in un vero e proprio blind date, in cui i due partner non si sono mai incontrati prima. Perciò, il lieto fine non è sempre assicurato.

La prima coppia è composta da Lucio e Vivienne. Lucio è un cantante neomelodico, mentre Vivienne è nota su Instagram con il nome di Lady Leopard.

Martina e Marco sono i partner della seconda coppia. Lei è di Roma, si definisce “rompiscatole“, mentre lui è un esperto di sementi rare e ricercate.

Infine, ci sono Il Conte e Ambra. Lui è un aristocratico di Siena imparentato con l’Impero Austroungarico, lei una ex body builder arrivata seconda ad un campionato Italiano.

Primo Appuntamento 1 settembre, la diretta