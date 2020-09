Stasera in tv 23 settembre 2020. Rai 1 propone la seconda puntata di Ulisse: il piacere della scoperta. Su La7 inizia la nuova edizione di Atlantide con una puntata speciale dedicata al giornalista napoletano Giancarlo Siani ucciso dalla camorra 35 anni fa. Avamposti è in onda su NOVE. Su Canale 5, invece, prosegue il reality Temptation Island. A seguire la programmazione completa prevista per stasera.

Stasera in tv 23 settembre 2020 – programmi Rai

Ad Ulisse: il piacere della scoperta, in onda su Rai 1 alle 21.25, stasera si parla di Raffaello Sanzio. Chi era davvero? Architetto, pittore, artista completo, Raffaello ha influenzato l’epoca rinascimentale cambiando il mondo dell’arte. Conduce Alberto Angela.

La fiction Mare fuori – Vite spezzate è trasmessa in prima visione tv su Rai 2 alle 21.20. All’interno di un Istituto Penale Minorile, Carmine e Filippo devono condividere la stessa cella. La diversa estrazione sociale dei due ragazzi genera scontri e dissapori, che la fiction racconta con crudezza; per mostrare quanto può succedere all’interno di un carcere minorile. Mare fuori – Vite spezzate è disponibile in anteprima su RaiPlay dal 19 settembre.

Chi l’ha visto? prosegue la sua missione sociale stasera dalle 21.20 su Rai 3. Il programma, condotto da Federica Sciarelli, si occupa di rintracciare persone scomparse avvalendosi delle segnalazioni dei telespettatori, o indagando in proprio.

Stasera in tv 23 settembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia – Speciale, a partire dalle 21.25. I servizi del programma sono curati dalla redazione del Tg4, e si occupano di politica, economia e cronaca nazionale e internazionale.

Temptation Island prosegue su Canale 5 alle 21.20. Il reality entra nel vivo, con i primi colpi di scena che potrebbero portare a confronti davanti al falò simbolo della trasmissione. Conduce Alessia Marcuzzi.

Invece, Italia 1 propone il film Rambo 2 con Sylvester Stallone. John Rambo è ai lavori forzati dopo gli avvenimenti del primo film. Gli viene quindi proposto di tornare in Vietnam per liberare alcuni prigionieri americani, in cambio della sua stessa libertà.

I programmi La7, TV8 e Nove

La prima puntata della nuova edizione 2020 di Atlantide – Storie di uomini e di mondi è in onda dalle 21.15 su La7. Si parla del rapporto mafia – giornalismo: possibile che ancora oggi, nel 2020, numerosi giornalisti debbano vivere sotto scorta perché minacciati di morte dalla mafia? In particolare, si analizza il caso di Giancarlo Siani, ucciso nel 1985 in un attentato della Camorra.

Sotto Assedio è il titolo del film in onda su TV8 alle 21.30. Un gruppo paramilitare assalta la Casa Bianca in cerca di vendetta per le decisioni del presidente. Riuscirà un semplice poliziotto a difendere il presidente, sè stesso e sua figlia?

Avamposti, il programma di informazione che propone viaggi nelle periferie malfamate delle nostre città, è in onda su NOVE dalle 21.15. Stasera il titolo è Rogoredo: Il bosco della droga. A Milano, nel quartiere Rogoredo, nemmeno la polizia sa più come intervenire per fermare spaccio, furti e malavita.

I film in onda su Sky Cinema

Ancora auguri per la tua morte è il film proposto stasera su Sky Cinema Canale 306 dalle 21.00. Tree è rimasta per settimane intrappolata in un loop temporale che si ripete il giorno del suo compleanno. Un anno, finalmente, pensa di essere riuscita a liberarsi. Ma quando il killer torna a colpire, anche il loop ricomincia.

Infine, Intervista col vampiro, sul Canale 315 di Sky Cinema alle 21.15. Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas recitano in una fiaba gotica dalle tinte noir, che racconta la storia di un vampiro attraverso i secoli e le epoche.