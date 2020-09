Chi vuol essere milionario 22 settembre, diretta, concorrenti, domande

Questa sera, 22 settembre, dalle 21:30 seguiamo in diretta la terza puntata di Chi vuol essere milionario. Al quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti continua la scalata del costumista Alberto Spiazzi, arrivato all’undicesima domanda. Il programma va in onda eccezionalmente al martedì, mentre giovedì lascia spazio alla finale di Supercoppa Europea.

Chi vuol essere milionario 22 settembre, diretta – Chi è il concorrente Alberto Spiazzi

Alberto Spiazzi è un artista poco più che sessantenne, veronese d’origine ma emigrato a Roma negli anni ’80. È un costumista teatrale e cinematografico, anche se negli anni ha fatto esperienze in molti altri contesti. Ha raccontato a Gerry Scotti di aver lavorato anche per lui nel dietro le quinte di un evento televisivo, anni fa.

Spiazzi ha iniziato la sua avventura come concorrente di Chi vuol essere milionario nella seconda parte della scorsa puntata. È partito con qualche incertezza di troppo nella prima domanda, ma poi si è sentito a suo agio ed ha proseguito con un buon ritmo. Ha chiuso alla decima domanda, da 20mila euro, e stasera riparte dall’undicesima, che potrebbe valergli 30mila euro. Ha già fissato il traguardo personale alla nona domanda, ed è quindi sicuro di vincere 15mila euro, anche in caso d’errore.

Per quanto riguarda gli aiuti, finora ha utilizzato il 50:50, lo Switch – Cambia la domanda e il Chiedi a Gerry. Gli resta, dunque, l’aiuto dell’Esperto in studio. Ha dimostrato buona preparazione, ma soprattutto la capacità di cogliere la risposta di fronte a domande di cui sapeva poco. Per lui, in ogni caso, la scalata al milione è ancora lunga.

Ricordiamo che giovedì scorso, prima di Spiazzi, Antonella Alemanni ha vinto 70mila euro. La concorrente valtellinese aveva fatto un ottimo percorso, interrotto bruscamente alla domanda da 150mila euro.

La puntata del 22 settembre potrebbe essere cruciale per Chi vuol essere milionario e Gerry Scotti. La seconda uscita ha confermato un calo preoccupante negli ascolti, con la rilevazione Auditel che si è fermata sotto i 2milioni di telespettatori. Un’involuzione inaspettata, dal momento che il quiz era tornato in onda spinto dalle ottime percentuali di share. Tuttavia, finora Canale 5 non ha fatto trapelare alcuna intenzione di rivedere le sue strategie.

La diretta



Gerry Scotti introduce la diretta di Chi vuol essere milionario dal backstage. Saluta il pubblico e spiega lo spostamento al martedì. Poi, arriva il riassunto della puntata precedente.

Entra Alberto Spiazzi, con la sua eleganza ricercata e tutto in nero. La scalata del 22 settembre inizia dall’undicesima domanda: “Nell’agosto del 1911, la Gioconda fu rubata dal Louvre. Oltre al poeta Apollinaire, chi fu indagato per il furto?”. Opzioni: A) Filippo Tommaso Marinetti; B) Amedeo Modigliani; C) Pablo Picasso; D) Edgar Allan Poe.

Spiazzi prova a ragionare. Crede che Edgar Allan Poe fosse troppo anziano oppure morto, all’epoca (era già morto nel 1849, ndr) e che vivesse soprattutto negli USA. Mentre, di Pablo Picasso pensa non avrebbe avuto un valido motivo apparente. Filippo Tommaso Marinetti, invece, avrebbe potuto essere sospettato di un gesto provocatorio. Infine, di Modigliani ricorda che all’epoca non era molto conosciuto e i sospetti avrebbero caduto su di lui solo perché viveva in pessime condizioni economiche.

Subito dopo, il concorrente prova a capire chi potesse trovarsi a Parigi in quel periodo. L’unica certezza, in questo senso, è Pablo Picasso che ha vissuto a lungo nella capitale francese.

Alla fine, Alberto Spiazzi azzarda l’opzione A, Filippo Tommaso Marinetti. Ma è la risposta sbagliata. Ad essere arrestato fu Picasso, amico di Apollinaire. Il vero ladro, invece, fu Vincenzo Perugia, imbianchino italiano.

Spiazzi vince 15mila euro.

Chi vuol essere milionario 22 settembre, diretta – Il secondo concorrente è Vittorio Nalbone

Il secondo concorrente di Chi vuol essere milionario 22 settembre, è il ventunenne Vittorio Nalbone. Viene da Gela e studia Ingegneria. Si presenta con una foto che lo raffigura mentre stringe la mano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato insignito del titolo di Alfiere del lavoro, in quanto tra i 25 studenti con i voti più alti in Italia per tutto il percorso scolastico.

Prima domanda: “Con FacApp, nell’estate 2019 ci siamo divertiti a invecchiare, mentre nell’estate 2020 abbiamo provato tutti a…”. La risposta corretta è “Cambiare sesso” e arriva senza problemi.

Lo stesso Gerry Scotti è diventato il protagonista di vari meme circolati molto sui social network negli ultimi mesi. Utilizzavano una sua foto e poi l’applicazione per trasformarlo in donna, spesso facendogli vestire i pani di grandi star femminili.

Seconda domanda: “Lea ha 23 anni. Quando è nata suo papà aveva il doppio degli anni della moglie, che ora ne ha 44. Quanti anni ha adesso il papà di Lea?”. Opzioni: A) 59; B) 65; C) 76; D) 88. Accende l’opzione B ed è quella giusta.

Ora, Nalbone racconta un po’ di sé. Gli piace molto correre e si definisce anche scrittore in erba, visto che ha già pubblicato due romanzi.



Poi la terza domanda: “Subito dopo aver segnato, a chi dedica da sempre i suoi gol Leo Messi?”. Opzioni: A) Al suo primo allenatore; B) Al papà; C) Alla moglie; D) Alla nonna.

Vittorio Nalbone ricorda che il campione del Barcellona dice sempre che senza suo padre non sarebbe diventato quello che è.

Gerry Scotti gli regala un aiuto fondamentale: gli ricorda che indica sempre il cielo. Allora, il concorrente accende la risposta D, quella giusta.

Vittorio Nalbone ne approfitta per salutare le nonne, grazie alle quali ha iniziato a vedere il programma.

Chi vuol essere milionario 22 settembre, diretta – Vittorio Nalbone sbaglia la quarta domanda

A stretto giro, arriva la quarta domanda: “Se potessimo mettere un pianeta nell’acqua, quale di questi galleggerebbe?”. Opzioni: A) Marte; B) Saturno; C)Urano; D) Nettuno.

“Nell’acqua galleggia tutto ciò che ha una densità minore, quindi un pianeta gassoso”, ragiona Nalbone. Escluso Marte, però, non riesce ad avere idee chiare sulla densità degli altri pianeti. Quindi, sceglie l’aiuto del 50:50. Facilita solo in parte la situazione, visto che elimina Marte e restano le opzioni B e D.

Sceglie l’opzione D, Nettuno, ma sbaglia.

Vittorio Nalbone, Gerry Scotti, i familiari e tutto lo studio rimangono gelati dalla delusione.



Terza concorrente Zafiira Mamudali

La terza concorrente di Chi vuol essere milionario 22 settembre è Zafiira Mamudali, ventisette anni, nata alla periferia di Parigi, a Bondy. I genitori, invece, sono originari delle Mauritius. È venuta in Italia per studiare a Torino, dove ha preso la laurea, e si è innamorata del nostro paese. Ma anche del fidanzato Marco che la accompagna in qualità di esperto in studio.

Via alla prima domanda: “Nella sua ricetta classica, solo una di questa salse prevede l’uso del cetriolo. Quale?”. Opzioni: A) Bernese; B) Barbecue; C) Tzatziki; D) Guacamole.

La concorrente conosce molto bene tutte le salse ed accende correttamente l’opzione C.