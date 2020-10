Stasera in tv 6 ottobre 2020. Le Iene Show ricomincia su Italia 1 con due nuove puntate a settimana, ogni martedì e giovedì. Come di consueto, gli appuntamenti con l’informazione di #Cartabianca, Fuori dal Coro e DiMartedì sono in onda su Rai 3, Rete 4 e DiMartedì. Segue la programmazione completa prevista per stasera su tutte le reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 6 ottobre 2020 – programmi Rai

Continuano le repliche della serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore su Rai 1 alle 21.25. Il titolo della puntata odierna, la terza, è I giardini della memoria. Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni fa, è ritrovato mummificato in una gravina presso Matera. Imma decide di indagare, perché è convinta che la sua morte non sia stato un semplice incidente.

Su Rai 2 Enrico Brignano è protagonista di Un’ora sola vi vorrei, a partire dalle 21.20. Lo show comico ha la particolarità di durare solo un’ora, come da titolo. Tempo durante il quale Brignano propone monologhi e riflessioni satiriche su argomenti d’attualità.

Invece, Rai 3 trasmette alle 21.20 #Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. La giornalista accoglie in studio ospiti e professionisti per discutere di cronaca, politica, economia e attualità. Questa sera, l’argomento principale è la rapida crescita dei contagi da Covid-19 in tutto il mondo. Qual è la prospettiva nei prossimi mesi?

Stasera in tv 6 ottobre 2020 – programmi Mediaset

Fuori dal Coro, talk condotto da Mario Giordano, è in onda stasera alle 21.20 su Rete 4. In compagnia di ospiti in studio o in collegamento il conduttore propone temi di stringente attualità. Stasera Mario Giordano intervista il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il rinvio dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti. Quindi, con il professore Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si parla di Covid-19. Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Hoara Borselli sono gli ospiti nel corso della puntata.

Su Canale 5 in prima visione tv è proposto alle 21.21 Jurassic World – Il regno distrutto. Sono passati tre anni dai fatti di Jurassic World, e l’isola Nubar, dove i dinosauri sono stati resuscitati e liberati, sta per essere sommersa da un’eruzione vulcanica. Così, i governi mondiali devono decidere che fare con i dinosauri: salvarli, o lasciarli al loro destino?

Infine, Le Iene Show torna su Italia 1 alle 21.15, in onda ogni martedì e giovedì. La puntata del martedì è condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band, mentre il giovedì si alternano un trio al maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, con uno al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

I programmi La7, TV8 e Nove

In prima serata su La7 dalle 21.15 è in onda DiMartedì, talk d’attualità condotto da Giovanni Floris. I temi trattati durante la trasmissione spaziano dalla politica all’economia, dalla cronaca all’attualità nazionale, ma anche internazionale.

Name That Tune – Indovina la canzone è trasmesso su TV8 dalle 21.30, condotto da Enrico Papi. Il game show mette alla prova la conoscenza musicale dei concorrenti in gara, chiamati ad indovinare i titoli delle canzoni più in fretta possibile.

Invece, NOVE propone alle 21.25 il film Non-Stop, con Liam Neeson. I 200 passeggeri a bordo di un volo internazionale proveniente da New York e diretto a Londra sono in pericolo. Un gruppo di terroristi li tiene in ostaggio, e pretende dal governo degli USA la cifra esorbitante di 150 milioni di dollari. Le uniche speranze di salvarsi sono riposte in Bill Marks, un semplice poliziotto addetto alla sicurezza dei voli.

I film in onda su Sky Cinema

Stasera su Sky Cinema canale 308 è in onda alle 21.00 il film Tutto il mio folle amore. Willy (Claudio Santamaria) è un cantante girovago che da anni ignora suo figlio, affetto da una grave forma di autismo. Costretto a badare al ragazzo, ormai cresciuto, per un lungo periodo di tempo, lo porta con sè in un tour dei Balcani.

Alle 21.14 su Sky Cinema Canale 314 è invece trasmesso Warcraft – L’inizio, film Fantasy basato sulla trama dell’omonimo videogame. Gli orchi, guidati dal crudele stregone Gul Dan attaccano il mondo degli umani. Ma non tutti sono d’accordo che una guerra possa portare giovamento alla loro razza. Così, segretamente, alcuni cercano di avvisare il re degli uomini del pericolo incombente.