Ha per titolo Ore 14 il programma che Milo Infante conduce su Rai 2. L’appuntamento per la puntata di esordio è fissato per il 26 ottobre. Da quel giorno, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, il conduttore è sulla seconda rete alle 14 per proporre un ritorno al passato rivisto sotto la più stretta attualità.

Ore 14 Milo Infante tra cronaca, politica e attualità

Dal 26 Ottobre,ore 14 è l’appuntamento fisso del day time pomeridiano di Rai 2. Il responsabile di rete, Ludovico Di Meo vuole rispolverare la tradizione del pomeriggio della seconda rete dedicato appunto all’informazione ed all’approfondimento.

In quest’ottica arriva Milo Infante. Per la durata di un’ora, il conduttore affronta tematiche legate all’informazione e all’approfondimento. Si va dalla cronaca alla politica, dal costume all’attualità. Il ritorno alla tradizione del day time pomeridiano è però all’insegna di novità.

La prima novità promessa da Ludovico Di Meo è l’assenza totale di voyeurismo e spettacolarizzazione dei fatti affrontati.Insomma nessuna concessione alla famigerata tv del dolore e strappa audience.Questo nelle intenzioni.

In quest’ottica Infante racconta in diretta le notizie del giorno. Punta i riflettori sugli eventi più importanti con l’obiettivo di conoscere meglio la realtà, approfondirla e comprenderla anche con contributi esterni. Il che significa collegamenti in diretta da tutta Italia.

Opinioni e testimonianze vengono espresse da ospiti che si alternano quotidianamente nel programma. Ma la novità è la presenza di giovanissimi chiamati a valutare e giudicare l’operato degli adulti. Saranno loro a fornire la loro esperienza diretta.

Lo spazio dedicato ai giovani

Dunque Milo Infante punta ancora una volta l’attenzione sui giovani. Ed è proprio sul mondo giovanile che ci si sofferma. Si analizzano i comportamenti dei millennial, i media da loro utilizzati. Si analizzano i social network e la maniera con cui hanno hanno cambiato la vita di ognuno.Ma è proprio grazie ai social che il pubblico può interagire in tempo reale con il programma, il conduttore e gli ospiti.

Grande importanza è riservata alle testimonianze dirette del pubblico. Ognuno ha la possibilità di inviare contenuti propri e porre domande direttamente agli ospiti di puntata.

Generazione giovani e L’Italia sul 2

Milo Infante ha riproposto su Rai 2 Generazione giovani in onda a partire dallo scorso sabato 19 settembre.Il programma occupa la fascia del day time mattutino della rete. Ogni settimana un gruppo di giovani discute su di un argomento specifico.

Ma adesso riprende il posto anche nella fascia del pomeriggio. Qui era già stato come padrone di casa di L’Italia sul 2, Accanto a lui prima Monica Leofreddi e successivamente Lorena Bianchetti.