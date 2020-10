Stasera in tv 17 ottobre 2020. Continua Ballando con le stelle su Rai 1 in diretta concorrenza con Tu si que vales. Ballerina per una notte è la stessa Milly Carlucci con Samuel Peron. Ecco nei dettagli la programmazione di questa sera.

Stasera in tv 17 ottobre 2020 i programmi Rai, Mediaset, Nove e Real Time

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Come sempre a far parlare del programma sui social network sono le discussioni tra giudici e concorrenti. Quest’anno, come era prevedibile, Selvaggia Lucarelli ha subito preso di mira Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini: la prima incassa le critiche con eleganza, la seconda invece risponde a tono.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Cyrano de Bergerac. Alessandro Preziosi interpreta uno dei personaggi più conosciuti e amati del teatro: Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Sul palco del Teatro Quirino di Roma ci sono anche Veronica Visentin, Massimo Zordan ed Emiliano Masala.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Procedono le spettacolari audizioni di questa prima fase del talent prodotto da Maria De Filippi con la sua Fascino. Anche stasera i voti del pubblico sono raccolti e comunicati in video da Sabrina Ferilli. La puntata finale di questa lunga edizione è prevista sabato 29 novembre in diretta da Roma.

Su Nove, alle 21.25, il reality Avamposti. Continua la docu-serie che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Le telecamere ci portano stasera a Cerignola, in provincia di Foggia, dove opera il gruppo criminale chiamato la Quarta Mafia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. I fratelli Robin e Chris sono entrambi obesi e hanno già perso un fratello per questo motivo. Ora Garrett, il figlio di Chris, a soli vent’anni pesa già 300 chili. E’ giunto il momento di darsi da fare per dimagrire almeno un po’.

Stasera in tv 17 ottobre 2020 i film in onda

Su Raitre, alle 21.45, il film commedia del 2018, di Antonio Albanese, Contromano, con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois. La routine di Mario (Antonio Albanese), cinquantenne milanese titolare di un negozio di calze, viene turbata dall’arrivo nel suo quartiere di Oba (Alex Fondja), un ambulante senegalese che gli fa concorrenza. Per liberarsene Mario elabora un piano surreale: rapire il ragazzo e riportarlo in Senegal.

Su Rai Movie, alle 21.05, il film commedia del 2015, di Nicholas Hytner, The Lady in the Van, con Maggie Smith. La storia vera di Mary Shepherd, un’anziana e irascibile donna londinese che, dal 1974 al 1989, ha vissuto dentro un camper parcheggiato nelle vie di un lussuoso quartiere londinese.

Su Rete 4, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di John Moore, Die Hard – Un buon giorno per morire, con Bruce Willis, Jai Courtney. John McClane (Bruce Willis) va a Mosca per rintracciare il figlio Jack (Jai Courtney) che non vede da anni. Scopre così che il ragazzo è in realtà un agente della Cia sotto copertura con un’importante missione da compiere: proteggere Komarov (Sebastian Koch), un informatore del governo russo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di Carlos Saldanha, Ferdinand. La vita del toro Ferdinand è molto complicata: infatti, nonostante la mole e l’aria minacciosa, non ha un’indole battagliera, ma anzi adora i fiori e non vorrebbe entrare nell’arena. Deriso dai suoi simili e minacciato dagli umani, che pensano di mandarlo al mattatoio, dovrà lottare per ottenere amore e rispetto.

I film su La7, Tv8, 20 Mdiaset, Iris

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1991, di Oliver Stone, JFK – Un caso ancora aperto, con Kevin Costner. Jim Garrison, procuratore di New Orleans, indaga sull’omicidio del presidente Kennedy. Le sue ricerche portano alla luce un complotto che coinvolge le più alte sfere del governo.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2007, di David Cronenberg, La promessa dell’assassino, con Viggo Mortensen. Londra. Una quattordicenne russa muore di parto. Alla ricerca dei familiari, l’ostetrica Anna s’imbatte in una delle più note gang criminali russe e nel suo autista Nikolai.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith. New York. In un futuro indefinito, un virus ha sterminato l’umanità e trasformato i pochi superstiti in zombi. Il dottor Neville, unico immune, cerca una cura per il terribile morbo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Matthew Saville, Felony, con Joel Edgerton. Il detective Malcolm Tooney si mette al volante in stato d’ebrezza e investe una bambina. Chiama i soccorsi, senza ammettere la sua responsabilità: un collega cerca di aiutarlo, un altro lo vuole inchiodare.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2018, di A. Aronadio, Io c’è, con Edoardo Leo. Massimo è il proprietario di un B&B sull’orlo del fallimento. Ben presto l’uomo riceve l’illuminazione che gli permette di salvarsi: fondare una religione che metta al centro di tutto l’”Io”.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin. 1895. Picquart, capo dei servizi segreti francesi, sospetta che Dreyfus, capitano ebreo accusato di essere una spia al servizio dei tedeschi, sia in realtà innocente. Decide così d’indagare.