Titolo V con la prima puntata del 23 ottobre si trova nelle città di Milano e Napoli. Si tratta dei capoluoghi delle due Regioni più colpite finora dalla seconda ondata della pandemia Covid 19.

Titolo V puntata 23 ottobre emergenza Covid

All’esordio questa sera, il programma di Rai 3 è condotto da Francesca Romana Elisei che si trova a Napoli e Roberto Vicaretti presente a Milano. Due grandi capitali, due città che prima di tutte le altre, sperimentano, da questo questo fine settimana il “coprifuoco” notturno. Sono state infatti firmate le ordinanze in base alle quali la Lombardia e la Campania chiedono tutte le attività commerciali alle 23.00 di sera. Con possibilità di riaprire alle cinque del mattino successivo.Stesso destino anche per la Capitale.

Naturalmente sono coinvolte le sedi dei centri di produzione Rai da dove va in onda venerdì 23 ottobre alle 21.20, la prima puntata di Titolo V.

Il nuovo talk show di approfondimento di Rai 3 vuole proporsi come un confronto tra realtà territoriali differenti. Francesca Romana Elisei da Napoli e Roberto Vicaretti da Milano ci condurranno ogni settimana in un viaggio attraverso le Regioni, i Comuni, i territori del centro Sud e centro Nord. In particolare vengono analizzati i paesi alle prese con l’emergenza Covid-19.

Gli altri argomenti e gli ospiti

Ci sono anche altri argomenti di cui si occupano i conduttori.

In particolare si punta l’attenzione sulla babele istituzionale, tra DPCM, ordinanze, decreti, fughe in avanti e veti incrociati.

Tra gli ospiti della prima puntata il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Presente anche il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano,.

Inoltre intervengono i giornalisti Lucia Annunziata e Ferruccio De Bortoli. A dare il proprio contributo ci sono: Giulio Tremonti, l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, il costituzionalista Francesco Clementi, firma de “Il Sole 24 Ore”, Marino Golinelli, Enrico Bertolino. E da New York Antonio Di Bella.