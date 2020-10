Titolo V conferenza stampa, diretta, conduttori, Rai 3, quando inizia

Nella conferenza stampa prevista alle 12:00 di questa mattina, mercoledì 21 ottobre, Rai 3 presenta il nuovo Titolo V. Un talk show sull’attualità, destinato alla prima serata della terza rete, in onda da venerdì 23 ottobre. I conduttori sono Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei. La presentazione avviene nella Sala A di Viale Mazzini, sede romana della Rai.

Titolo V, di cosa parla e chi sono i conduttori del nuovo talk show di Rai 3

Titolo V prende il nome dal titolo V della Costituzione italiana, ossia l’insieme dei principi che regolano i rapporti tra Stato centrale ed autonomie locali.

L’ispirazione del programma nasce dalla necessità di raccontare il rimpallo crescente di competenze tra le istituzioni, che finisce per penalizzare il nostro paese. Argomento tornato di attualità nel bel mezzo della pandemia, con Regioni e Stato a contendersi il potere decisionale quando devono assumere provvedimenti cruciali.

I conduttori sono Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. La Elisei arriva dal Tg2 e prima ancora da Sky Tg24 e Annozero. Per buona parte della passata stagione televisiva, ha condotto Tg2 Post, l’approfondimento in access prime time di Rai 2.

Mentre, Roberto Vicaretti ha trascorso anni a Rai News 24, dove era diventato uno dei volti di punta. Poi, l’occasione di condurre Agorà Estate, nei mesi scorsi. Una parentesi felice seguita dalla promozione in prima serata.

Titolo V parla di stretta attualità e di politica, ma con contributi dal territorio. Anche per questo, va in onda contemporaneamente da due studi. Francesca Romana Elisei conduce da Napoli, Roberto Vicaretti da Milano. Tratteranno contemporaneamente lo stesso tema, con un rimpallo di dibattiti e servizi dalle diverse zone d’Italia. Un modo per rafforzare l’idea di un talk show diffuso sul territorio.

Titolo V è stato voluto dal Direttore Franco Di Mare, insediatosi in primavera. Insieme al ritorno di Che tempo che fa, per la rete rappresenta una delle novità e delle scommesse più consistenti in quest’inizio di stagione.

La diretta della conferenza stampa di Titolo V

Alla conferenza stampa di Titolo V partecipano i due conduttori, Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.