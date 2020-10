Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid. La giudice di Italia’s got talent infatti si trova attualmente in un ospedale milanese per aver contratto il Coronavirus.

Al momento non si hanno notizie dettagliate sullo stato di salute, ma le sue condizioni sono stabili. Non è escluso che nelle prossime ore verranno resi pubblici degli aggiornamenti.

La produttrice discografica ha da poco concluso le registrazioni del talent in onda su Sky. E si presuppone che possa aver contratto il virus proprio nello studio televisivo. Infatti non rappresenta l’unico caso di positività che si è registrato nel programma di intrattenimento della piattaforma satellitare.

Mara Maionchi ricoverata- focolaio covid a Italia’s Got talent

Lo studio televisivo di Italia’s got talent si sta rivelando un vero e proprio focolaio. Prima del caso di Mara Maionchi, anche Federica Pellegrini ha contratto il Covid 19.

Infatti solo pochi giorni fa, la campionessa di nuoto aveva confessato pubblicamente di essere risultata positiva. Ed attualmente si trova nel suo appartamento per trascorrere il periodo obbligatorio di quarantena. Precedentemente, prima di scoprire di essersi ammalata, la Pellegrini aveva fatto eseguire, per precauzione, il tampone anche alla madre.

La Maionchi e la Pellegrini costituiscono la giuria del talent, assieme a Frank Matano e Joe Bastianich. Ma le due protagoniste non sono le uniche ad essere state contagiate. Infatti anche molti collaboratori, tecnici ma anche alcuni concorrenti sono risultati positivi.

Le registrazioni però si sono concluse domenica 11 ottobre e fino a quel momento tutto lo staff era negativo. Infatti con le nuove disposizioni per evitare il contagio da Covid 19, chiunque partecipi in una trasmissione televisiva deve obbligatoriamente sottoporsi al test rapido.

I contagi nel mondo dello spettacolo

Mara Maionchi e Federica Pellegrini inoltre rappresentano anche solo alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo che si sono ammalati di Covid 19.

Nei mesi di marzo e aprile, in piena emergenza sanitaria, i primi a contrarre la patologia furono Nicola Porro, che dovette momentaneamente sospendere Quarta Repubblica. E Piero Chiambretti, ricoverato in ospedale insieme alla madre Felicita, anche lei positiva. Purtroppo la signora è poi deceduta il 21 marzo 2020.

Alla lista si aggiungono anche alcuni inviati e conduttori de Le Iene Show. Oltre a Giulio Golia e Roberta Rei, anche Alessia Marcuzzi era risultata “leggermente positiva al test” ma poi negativa al tampone. Infatti dopo una sola puntata è tornata al fianco di Nicola Savino.

Ma anche in Rai si sono verificati alcuni casi, in primis a Ballando con le stelle. Milly Carlucci, dapprima aveva rinviato la messa in onda della nuova edizione a causa del lockdown. E poi è stata costretta a sospendere momentaneamente le prove per la positività di Samuel Peron. Prima di Ballando con le stelle, sospesa anche la trasmissione di Pierluigi Diaco. Infatti Io e te chiuse i battenti una settimana prima del previsto per la positività di un membro dello staff.

Attualmente si starebbero verificando dei casi di Covid 19 anche negli studi de La vita in diretta di Alberto Matano. E di Oggi è un altro giorno, contenitore pomeridiano condotto da Serena Bortone.