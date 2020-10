Il conduttore Carlo Conti è risultato positivo al Covid, ma sta bene. E’ stato lui stesso a comunicarlo tramite la sua pagina Instagram, per informare i fan e tranquillizzarli sulle sue attuali condizioni.

Carlo Conti positivo Covid, come è successo

”Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico” ha scritto Conti sul suo profilo Instagram. In pochissimo tempo il post ha raccolto oltre 11.000 like, e più di 1300 commenti di supporto.

Il conduttore storico di Tale e Quale Show ha inoltre comunicato che nessun altro nello staff del programma è risultato positivo al momento. E anche venerdì prossimo condurrà comunque Tale e Quale Show in diretta, ma da casa.

Tutti i conduttori positivi al Covid

Carlo Conti non è però l’unico conduttore televisivo risultato positivo al Covid nelle ultime settimane.

Prima di lui, Giulio Golia, Alessia Marcuzzi e Roberta Rei sono stati costretti a prendersi una pausa dalla conduzione delle Iene Show. Fra l’altro la Marcuzzi, dopo essere ritornata a condurre per una puntata, martedì ha nuovamente saltato l’appuntamento con la conduzione, poichè risultata di nuovo “debolmente positiva” al tampone rapido.

Infatti, come ha raccontato Nicola Savino prima e la stessa Marcuzzi poi, i conduttori delle Iene si sottopongono a rigorosi controlli e test prima di ogni puntata, per ridurre al minimo il rischio di un contagio nello staff del programma.

Nel team Mediaset, poi, sono positivi al tampone anche Gerry Scotti e Valentino Picone del duo Ficarra e Picone.

Conduttori in streaming

Conti non è l’unico conduttore che ha scelto di continuare a lavorare fra le mura domestiche. Come lui anche Myrta Merlino e Lilly Gruber.

Diversamente da Carlo Conti, sia Myrta Merlino, conduttrice del programma L’Aria che Tira su La7, che Lilly Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo, sempre su La7, non sono risultate positive. Nei loro casi, sono uno o più membri dello staff ad aver ricevuto il verdetto di positività al tampone. Dunque, per non cancellare i loro programmi e non rischiare di venir contagiate, le due conduttrici gestiscono i rispettivi programmi in streaming da casa.

“Un nostro autore, Francesco Magnani, è diventato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io sto bene, ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo“ ha dichiarato al riguardo Myrta Merlino.

“Pensavamo che tutti lo avessero capito. Le regole dovrebbero essere chiare, io sono in quarantena e non esco di casa” ha invece affermato Lilly Gruber.