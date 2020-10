Stasera in Tv giovedì 29 ottobre. Su Rai 1 proseguono gli episodi di Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Mentre su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio.

Stasera in Tv giovedì 29 ottobre 2020 Serie Tv, Film, Rai

Rai 1, alle 21.25, manda in onda la fiction Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Egoismi l’arrivo della sorella maggiore di Elisa, un’attrice estroversa e affascinante, crea scompiglio in ospedale. Nel frattempo Andrea cerca di scavare ancora nel passato. Agnese è sempre più gelosa della sintonia tra Andrea e Giulia.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25, va in onda il telefilm FBI con Missy Peregrym. Nell’episodio Sotto la superficie un leader politico egiziano arriva a New York perché deve sottoporsi ad un trapianto di cuore. Maggie e il suo team devono occuparsi della sicurezza pubblica.

Infine Rai 3, alle 21.20, trasmette il film spionaggio del 2009, 1989- La svolta con Petra Schmid Schaller. Saskia Strong è una spia al servizio della Germania dell’Est ma si infiltra nella Berlino dell’Ovest. La donna ha sposato un americano che lavora nell’ambasciata degli USA. In realtà fa il doppio gioco per gli Occidentali ma quando il muro crolla tutto cambia.

Stasera in Tv giovedì 29 ottobre programmi Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il talk di approfondimento Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa delle proteste dei commercianti e dei ristoratori colpiti dalle restrizioni imposte dall’undicesimo Dpcm del Governo Conte. Inoltre affronta il tema della seconda ondata dei contagi con il supporto del virologo Fabrizio Pregliasco.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda un nuova puntata Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. I concorrenti che tentano la scalata delle 15 domande per provare a vincere l’ambito montepremi da 1 milione euro possono avvalersi di alcuni aiuti. Sono il “chiedilo all’esperto in studio”, il “50 e 50”, “chiedilo a Gerry” e “Switch/ cambio domanda”.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il programma Le Iene Show. Con la conduzione di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei che dovrebbe tornare in onda dopo essersi negativizzata dal virus. Tra gli argomenti affrontati in puntata il caso dell’ispettore Raciti, ucciso il 2 febbraio 2007 nella rissa scoppiata durante l’incontro calcistico Catania- Palermo.

I film trasmessi su Rai Movie, La 5

Rai Movie, alle 21.25, trasmette il film thriller del 1995, Copycat- omicidi in serie con Sigourney Weaver. San Francisco. Uno spietato serial killer sta seminando il terrore in città. Le indagini vengono affidate all’ambiziosa M. J. Mohanan e alla psicologa criminale Helen Hudson.

Invece La 5, alle 21.00, manda in onda il film commedia del 2008, Un marito di troppo con Uma Thurman. Emma, una scrittrice di successo, sta organizzando il suo matrimonio. Ma alla vigilia delle nozze scopre di essere già sposata con un uomo che non ha mai conosciuto.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film fantastico del 2011, In time con Justin Timberlake. Stati Uniti 2169. Tutti gli esseri umani sono programmati per vivere 25 anni. Superato questo lasso di tempo, chi non ha tempo di ricaricarsi, perde la vita.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2016, Race- il colore della vittoria con Stephan James. Il film narra la storia di Jesse Owens, l’atleta afroamericano che trionfò alle Olimpiadi di Berlino del 1936. E’ diventato il simbolo della lotta contro leggi razziali di Hitler.

Infine su Premium Cinema 3, alle 21.15, va in onda il film commedia del 1998, Viola bacia tutti con Asia Argento. Tre scapoli trentenni scelgono di partire in camper per una vacanza. Durante il viaggio incontrano Viola, una ragazza reduce dalla rapina di una gioielleria.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2009, District 9 con Sharlto Copley. Due milioni di alieni arrivano sul Pianeta Terra ma vengono catturati e rinchiusi in un campo di detenzione. Dopo poco tempo la situazione precipita quando gli alieni si ribellano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2013, Storia di una ladra di libri con Sophie Nélisse. Nel 1939, la piccola ebrea Liesel viene messa in salvo dalla famiglia Hubermann che cerca di nasconderla. La ragazza trova conforto nei libri dagli orrori della guerra.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 1990, Un poliziotto alle elementari con Arnorld Schwarzenegger. Il poliziotto John Kimble, per catturare un pericoloso criminale, finge di essere un maestro delle scuole elementari. Deve capire, quale tra i bambini presenti in classe, è il figlio dell’uomo che sta cercando.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2001, Kill the Irishman con Ray Stevenson. La pellicola racconta la vita rocambolesca di Danny Greene, un pericoloso criminale che ha compiuto molti reati negli anni Settanta.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film azione del 2014, Good People con James Franco. Anna e Tom hanno molti debiti da saldare. Quando trovano casualmente un’ingente somma di denaro nell’appartamento del loro inquilino deceduto, scelgono di tenersela.