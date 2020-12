Miss Italia 2020 presenta le finaliste dell’edizione attuale. Un’edizione particolare che, a causa della pandemia Covid non può essere realizzata secondo lo scherma ultra ottantennale. E viene svolta in maniera particolare. Infatti le selezioni sono state svolte tramite web sui profili di Miss Italia.

Ricordiamo che nel 2019 a vincere era stata Carolina Stramare.

Miss Italia 2020 ecco le finaliste

La commissione tecnica delle Prefinali nazionali ha scelto le partecipanti al casting nazionale, in programma lunedì 14 dicembre a Roma, in cui sarà proclamata Miss Italia 2020.

Ecco le 23 finaliste:

MISS VALLE D’AOSTA

Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)

MISS PIEMONTE

Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)

MISS LOMBARDIA

Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)

MISS TRENTINO ALTO ADIGE

Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)

MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)

MISS VENETO

Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova)

MISS LIGURIA

Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia)

MISS EMILIA

Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla ((Reggio Emilia)

MISS ROMAGNA

Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena)

MISS TOSCANA

Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo

Miss Marche

Lea Calvaresi di 24 anni, dia Grottammare (Ascoli Piceno)

MISS UMBRIA

Lada Anashkina di 18 anni, di Città di Castello (Perugia)

MISS LAZIO

Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma

MISS ABRUZZO

Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

MISS CAMPANIA

Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta)

MISS BASILICATA

Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de’ Tirreni (Salerno)

MISS PUGLIA

Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)

MISS MOLISE

Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia

MISS CALABRIA

Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria

MISS SICILIA

Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani)

MISS SARDEGNA

Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)

MISS 365

Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma)

MISS ROMA

Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma)

Come avviene la proclamazione

Miss Marche, Miss Abruzzo e Miss Roma 2020 sono stata elette in precedenza nelle rispettive zone; “Miss 365” all’inizio dell’anno; l’Emilia Romagna, secondo tradizione, ha due rappresentanti.

Le finaliste si raduneranno sabato 12 dicembre nell’”Hotel Splendide Royal” di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto, loro ‘Quartier generale’ nelle tre giornate romane.

Il titolo sarà assegnato, con il patrocinio della Regione Lazio, nello “Spazio Rossellini” del Polo Culturale multidisciplinare regionale

Tutte le candidate che hanno preso parte alle selezioni conclusive saranno ammesse di diritto alle finali regionali del 2021.

La commissione tecnica era composta dalla psicoterapeuta Maddalena Cialdella, dall’avv.Manuela Maccaroni, presidente dell’Associazione nazionale avvocati per i minori e le famiglie, e da Raoul D’Alessio, medico specialista in Odontoiatria, da tempo vicino a Miss Italia, anche per il suo studio fotogrammetrico di “Attrattività facciale italiana” condotto con alcuni ricercatori di varie università.