Stasera in Tv giovedì 3 dicembre. Italia 1 trasmette un nuovo appuntamento de Le Iene show. Mentre su Cine 34 va in onda il film commedia del 1977, L’altra metà del cielo con Monica Vitti

Stasera in Tv giovedì 3 dicembre 2020 programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette la docufiction Io, una giudice popolare al maxiprocesso con Donatella Finocchiaro. Palermo 1985. Caterina scopre di essere stata sorteggiata come giudice popolare per il Maxiprocesso contro Cosa Nostra. La protagonista accetta l’incarico e racconta attraverso la sua esperienza il procedimento giudiziario che coinvolse 475 imputati.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25, è previsto il telefilm FBI con Zeeko Zaki. Nell’episodio gli Idoli americani Maggie e Omar devono rintracciare l’attentatore che ha ucciso una Senatrice democratica, che si stava candidando alle elezioni. Durante le indagini scoprono però che l’omicidio non è di matrice politica.

Infine Rai 3, alle 21.25, trasmette la prima puntata del varietà Qui e adesso. Massimo Ranieri torna in televisione con uno show che si svolge in due ambienti differenti. Il primo è il Teatro Sistina di Roma, dove intrattiene il pubblico con il suo spettacolo. L’altro è il camerino, un luogo più intimo per poter incontrare alcuni amici e colleghi. Ospiti della puntata d’esordio Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Marino Bartoletti, l’avvocato Giorgio Assumma, Adriano Panatta e Cristiana Dell’Anna.

Stasera in Tv giovedì 3 dicembre Programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette il programma di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dell’emergenza Coronavirus con le ripercussioni in ambito economico e sanitario. E delle restrizioni in vista del periodo natalizio per evitare una terza ondata. Ospiti della puntata: Licia Ronzulli, Davide Faraone, Gianluigi Paragone e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film fantastico del 2005, Harry Potter e il calice di fuoco con Daniel Radcliffe. Al quarto anno di studi ad Hogwarts, Harry Potter si allea con il professor Malocchio Melody, insegnante di Difesa delle arti oscure. Con il suo supporto Harry può prepararsi al meglio per il torneo dei Tre Maghi. Deve sfidare, fino all’ultimo incantesimo, gli allievi di altre scuole.

Infine Italia 1, alle 21.25, manda in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show. La conduzione questa sera è affidata al trio maschile Giulio Golia, FIlippo Roma e Matteo Viviani. Tra i servizi della puntata l’emergenza Covid ed il sovraffollamento delle strutture ospedaliere.

Stasera in Tv programmazione La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa del caso dei vaccini antinfluenzali in Lombardia. E ripercorre la storia di Youssuf, il bambino di sei mesi salvato da una ONG, poi deceduto in attesa di soccorso medico. Ospiti della puntata: il Ministro della Salute Roberto Speranza, Giuseppe Provenzano, Marco Minniti, Carlo Calenda. Presenti anche i giornalisti Roberto Saviano, Gad Lerner e Annalisa Cuzzocrea. E ancora Serena Dandini e Nicola Gratteri.

Invece NOVE, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2009, Diverso da chi? con Luca Argentero. Piero Bonutti, omosessuale e felicemente fidanzato, decide di candidarsi come Sindaco. Tutto procede per il meglio fino a quando si innamora di una compagna di partito.

I film trasmessi su Iris, Paramount, Cine 34

Iris, alle 21.15, trasmette il film azione del 2018, Asher con Ron Perlman. Un ex agente del Mossad lavora come killer per un boss. Quando si innamora di un’insegnante di danza, decide di cambiare vita. Ma l’impresa si rivela più difficile del previsto.

Inoltre Paramount Network, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2002, Asterix & Obelix- missione Cleopatra con Monica Bellucci. Cleopatra scommette con Cesare che in soli tre mesi riuscirà a costruire un palazzo. Per farlo Cesare chiede aiuto all’architetto Nemerobis.

Infine Cine 34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1977, L’altra metà del cielo con Monica Vitti ed Adriano Celentano. Don Vincenzo si reca in missione in Australia, ospite in un villaggio minerario. Durante il viaggio cerca di redimere Susy, una prostituta.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2011, Fast and furious 5 con Paul Walker. Nel quinto capitolo della saga l’ex truffatore Dom Torretto e l’ex agente di polizia Brian O’ Conner si trovano a Rio De Janeiro, in Brasile. Decidono di unirsi per affrontare un uomo d’affari che, per vendetta, vuole ucciderli entrambi.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2016, Animali notturni con Amy Adams. Edward invia all’ex moglie Susan un pacco che contiene un manoscritto. Si tratta del romanzo che lui ha dedicato interamente a lei. Durante la lettura Susan ricorda i momenti drammatici vissuti con l’ex marito.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2012, Tutti contro tutti con Kasia Smutniak. Una famiglia, dopo aver celebrato la prima comunione del figlio, torna nella propria abitazione. Ma scopre che è stata occupata da alcuni inquilini abusivi. Si scatena una guerra che coinvolgerà l’intera palazzina.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2018, Debt collector con Scott Adkins. French, esperto di arti marziali, lavora come esattore per la malavita. Tutto si complica quando un cliente lo coinvolge in una situazione pericolosa.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2008, L’altra donna del Re, con Natalie Portman. Anna e Maria Bolena si trasferiscono alla Corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Dovranno sedurre il re per ottenere benefici economici.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2006, Cenerentola e gli 007 nani. La perfida matrigna è intenzionata a prendere il potere. Mentre la figliastra Ella, divisa tra l’amore per un servo e uno per un principe, guiderà la resistenza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film fantascienza del 1990, Atto di forza con Arnorld Schwarzennegger. Chicago 2084. Doug Quaid sogna ripetutamente di essere su Marte assieme ad un sconosciuta. Ma ben presto si rende conto di trovarsi davvero sul Pianeta Rosso.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 2019, La bambola assassina, con Aubrey Plaza. Karen, madre single, regala una bambolotto di nome Chucky al figlio Andy. Ma il giocattolo nasconde una natura sadica e sinistra…