Stasera in tv 20 gennaio 2021. Rai 1 trasmette la partita di Supercoppa Juventus – Napoli. Rai 3 manda in onda il convenzionale appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Mentre su Canale 5 proseguono le puntate in prima visione tv della miniserie Made in Italy. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera su tutte le reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 20 gennaio 2021 – Programmi Rai

Rai 1 alle 20.30 trasmette la partita di Supercoppa itaòiana Juventus Vs Napoli. La formazione della Juventus è ancora sotto fase di analisi da parte dell’allenatore Pirlo, che potrebbe variare tanto la linea di difesa quanto le fasce. Intanto, tutta la squadra si allena duramente per recuperare la forma fisica in vista della sfida contro il Napoli.

Poi, Rai 2 dalle 21.20 propone il film Qualcosa di Speciale. Ryan Burke è rimasto vedovo dopo un tragico incidente. Per elaborare il lutto scrive un libro motivazionale che riscuote molto successo. Così, durante un viaggio promozionale conosce Eloise, una ragazza sua fan di cui subito si innamora.

Invece, Rai 3 propone alle 21.20 la tradizionale puntata del mercoledì di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli condivide gli aggiornamenti sul caso di Peter e Laura, coniugi scomparsi senza lasciare alcuna traccia da Bolzano. Le indagini degli inquirenti porterebbero verso un tragico caso di duplice omicidio, il cui unico indagato è al momento il figlio della coppia.

Stasera in tv 20 gennaio 2021 – Programmi Mediaset

Rete 4 manda in onda alle 21.20 Stasera Italia, il talk d’approfondimento a cura della redazione del TG4. La conduttrice Barbara Palombelli accoglie in studio o in collegamento ospiti dal mondo della politica o dell’economia per discutere fatti di stringente attualità. L’attenzione è puntata sul Governo.

Canale 5 trasmette dalle 21.22 Made in Italy, l’Episodio 2 della prima stagione. La mini-serie TV che ha debuttato nel 2019 sul servizio Amazon Prime Video racconta la storia di Irene, figlia di due “immigrati” dal Sud al Nord Italia. Siamo nel 1974, e i suoi studi universitari la portano a lavorare per la rivista di moda “Appeal“. Una professione che cambia per sempre la sua vita.

Infine, Italia 1 propone alle 21.20 il film fantasy-action Alice in Wonderland, del regista Tim Burton. Il film rivede in chiave d’azione le vicende ben note raccontate nella favola Alice nel Paese delle Meraviglie.

I programmi La7, TV8 e NOVE

La7 alle 21.15 trasmette una nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Il programma condotto da Andrea Purgatori racconta la storia di una personalità importante del nostro passato in ogni puntata, attraverso servizi di stampo documentaristico e testimonianze dirette di ospiti in studio o in collegamento.

Su Tv8 dalle 21.30 è in onda il film La cuoca del presidente. Hortense Laborie è una semplice cuoca che un giorno viene scelta dal presidente della Repubblica Francese come sua chef personale. Nonostante l’invidia e la gelosia degli altri membri dello staff, dimostra che la scelta del Premier è stata positiva..

NOVE propone alle 21.15 una nuova puntata live di Accordi & Disaccordi. Massimo Giannini e Massimo Galli sono gli ospiti speciali per il confronto politico con i tre conduttori: Andrea Scanzi, Luca Sommi e il giornalista Marco Travaglio. L’argomento principale è la crisi attraversata dal governo durante gli ultimi giorni.

Stasera in tv 20 gennaio 2021 – i film in onda su Sky Cinema

Sky Cinema canale 304 alle 21.00 propone il film Karate Kid – La leggenda continua. In questo spin-off della storica serie anni 90 recitano Jaden Smith, il figlio dell’attore Will Smith, e Jackie Chan. La storia è simile a quella che siamo abituati a conoscere: un ragazzo appena trasferitosi in Cina viene preso di mira da alcuni bulli. Così, un anziano maestro lo aiuta insegnandogli il Kung Fu.

Invece, Sky Cinema canale 313 trasmette alle 21.15 Matrix Revolutions, l’ultimo capitolo della celebre trilogia fantascientifica. In un mondo dominato dalle macchine, gli uomini sono relegati a vivere in un mondo fittizio chiamato Matrix. Solo Neo è in grado di porre fine alla schiavitù, usando dei poteri speciali.