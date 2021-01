Primo Appuntamento 5 Real Time: le coppie di martedì 19 gennaio 2021

Alle 21.20 di questa sera, 19 gennaio 2021, Flavio Montrucchio ha condotto su Real Time la terza puntata della quinta edizione di Primo Appuntamento.

Le coppie previste questa sera al Ristorante Geco di Roma sono: Annalisa e Lorenzo, Angelo e Mirella, Bernardo e Giusy e Stefano e Giuliano.

Tutte le nuove puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Altrimenti, è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 19 gennaio, la diretta

I primi ad entrare nel ristorante sono Angelo e Mirella. I due iniziano con il giusto approccio. Iniziano a chiacchierare da subito e gli argomenti di conversazione non mancano. Quindi, entra la seconda coppia, composta da Annalisa e Lorenzo. Lei da subito apprezza l’aspetto fisico di Lorenzo, che è visibilmente più impacciato, almeno all’inizio.

Infine, la penultima coppia si conosce davanti a un aperitivo: sono Bernardo e Giusy. Lui ha un disturbo ossessivo compulsivo, e anche se ora si accetta così com’è, ha il timore che Giusy possa non capirlo. Così, almeno inizialmente, evita di parlarne.

Al tavolo di Annalisa e Lorenzo, intanto, l’atmosfera si scalda. Lei, social media manager, si stupisce del suo rifiuto riguardo l’uso dei social Network. Così, le mostra i suoi account Instagram, e poi, ancora, resta esterrefatta dalla pacata reazione di Stefano riguardo il suo decolté. L’argomento si fa bollente, e i due parlano delle rispettive preferenze “sotto le lenzuola”.

Solo in seguito arriva al ristorante Geco Stefano, che si identifica come “non binaria“. Biologicamente è una donna, ma rifugge pronomi e accezioni femminili, preferendo quelle maschili. Il suo appuntamento è Emiliano, studente di Biologia, che ha affermato alle telecamere di Primo appuntamento di “non apprezzare le etichette”. Che Stefano sia il match perfetto per lui?

Annalisa e Lorenzo: nessuna scintilla

La cena fra Annalisa e Lorenzo è finita. “Lui è la persona più distante da me che conosca. La serata è stata tutta piena di momenti di imbarazzo. Non hai eccessi, sei un encefalogramma piatto: con te non mi diverto” esclama lei sincera. La loro serata, quindi, non è andata bene.

Intanto, la cena fra Giusy e Bernardo continua. I due si aprono sulle rispettive precedenti esperienze amorose. Entrambi sono rimasti scottati da amori andati male, in particolare Giusy. Poi, purtroppo, Bernardo resta bloccato nel suo “rituale”, ed è quindi costretto a descriverlo a Giusy. Lei, almeno inizialmente, sembra non capire.

Al tavolo di Stefano e Giuliano la situazione è complessa. Stefano è vegano, e Giuliano, per galanteria, decide di mangiare gli stessi piatti del suo commensale. Stefano spiega a Giuliano cosa significa essere “non binario”. Ma confessa che vorrebbe fare una massectomia, per avvicinarsi al suo ideale di bellezza.

Il dessert è servito anche per Giusy e Bernardo. Lui è contento dell’esperienza, “indipendentemente da come andrà” racconta. Anche Giusy apprezza lo sguardo e la sincerità di Bernardo. Decidono di rivedersi in futuro, e si scambiano un bacio.

Primo Appuntamento 19 gennaio – Stefano e Giuliano: un finale inaspettato

Stefano e Giuliano parlano del loro passato e delle loro storie amorose. Stefano ha avuto problemi a relazionarsi in passato, per via della sua identità di genere. Non tutti i suoi ex-partner, infatti, hanno compreso la sua ferrea volontà di “accettarsi”.

Anche Angelo e Mirella stanno per concludere la loro serata. Lui è incerto su come sia andata la serata; ha l’impressione che lei lo abbia punzecchiato fin troppo. Mirella, invece, è rimasta colpita dalla sua spontaneità e sincerità. “E’ una persona squisita, vera, e di bell’aspetto.” dice lei di Angelo. Alla fine, decidono di volersi ri-incontrare. “Ti serve un passaggio a casa?” chiede lui. Mirella accetta di buon grado.

Restano al tavolo solo Stefano e Giuliano. Giuliano è contento di aver conosciuto una persona così al di fuori dagli schemi. “E’ proprio un’altra galassia, un altro mondo.” dice sorridendo. Ma non sa se sia scattato qualcosa o no. Per Stefano la serata è andata bene, ma ha bisogno di altro tempo per decidere. Ma c’è complicità fra i due, che a fine serata decidono di rivedersi nuovamente.

Dopo il primo appuntamento

Angelo e Mirella si sono rivisti. Vogliono organizzare un secondo appuntamento a casa di Angelo.

Stefano e Giuliana hanno proseguito la serata insieme. Oggi si sentono ancora, e stanno organizzando di passare un week-end insieme per conoscersi meglio.

Annalisa e Lorenzo non si sono più visti nè sentiti. Non avevano davvero nulla in comune.

Bernardo e Giusy continuano a sentirsi, ma sono entrambi ancora single. Sono troppo impegnati fra studio e lavoro.