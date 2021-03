Sanremo 2021 scaletta seconda serata 3 marzo: Irama registrato, attesa per Laura Pausini

Vi proponiamo la scaletta della seconda serata di Sanremo 2021 in onda mercoledì 3 marzo su Rai 1. Dopo Matilda De Angelis, Amadeus è affiancato questa sera da Elodie che ha partecipato lo scorso anno in gara con il brano Andromeda. Accanto al conduttore confermate le presenze di Fiorello e di Achille Lauro che propone il suo singolo Bam Bam Twist con i protagonisti del videoclip. Sono Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Sanremo 2021, scaletta seconda serata del 3 marzo, cantanti in gara

Nella seconda serata del 3 marzo di Sanremo 2021 salgono sul palco dell’Ariston i restanti 13 Big in gara. Ed altre quattro Nuove Proposte si sfidano per ottenere un posto nelle semifinali di venerdì. Ecco chi sono i giovani che si esibiscono in apertura dell’evento:

Wrongonyou- Lezioni di volo

Greta Zuccoli- Ogni cosa sa di te

Davide Shorty- Regina



Dellai- Io sono Luca.

Ecco invece l‘ordine di apparizione dei Big in gara nella seconda serata:

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Bugo- E invece sì

Gaia- Cuore amaro

Lo Stato Sociale- Combat Pop

La Rappresentante di Lista- Amare

Malika Ayane- Ti piaci così

Extraliscio feat. Davide Toffolo- Bianca luce nera

Ermal Meta- Un milione di cose da dirti

Random – Torno a te

Fulminacci- Santa Marinella

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Gio Evan- Arnica

Irama- La genesi del tuo colore

Dopo la positività di due membri del suo staff Irama resta in gara. Secondo il Regolamento avrebbe dovuto ritirarsi ma le Case Discografiche hanno accettato la proposta di Amadeus di farlo esibire con una perfomance registrata. Salvo cambiamenti, infatti, il Festival dovrebbe mandare in onda il video della prova generale.

Gli ospiti della serata

Sono molti gli ospiti previsti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021. C’è grande attesa per Laura Pausini, che propone Io sì, con il quale è stata premiata ai Golden Globe 2021 come miglior canzone originale. Il brano è la colonna sonora del film La vita davanti a sé con protagonista Sofia Loren.

Il Volo, invece, rende omaggio al Maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio. Per l’occasione l’Orchestra del Festival è diretta dal figlio Andrea Morricone.

Enzo Avitabile, invece, ricorda Renato Carosone a vent’anni dalla sua morte. Prevista anche la presenza di Gigi D’Alessio che canta il nuovo singolo Guagliune, con gli artisti emergenti Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay.

Il conduttore accoglie anche tre artisti che hanno fatto la storia del Festival. Sono Gigliola Cinquetti che interpreta Non ho l’età e Dio come ti amo, Marcella Bella che canta Montagne verdi e Senza un briciolo di testa. Ed infine Fausto Leali con Mi manchi e Io amo.

E’ prevista anche la presenza dello sportivo Alex Schwazer che sta portando avanti la battaglia per l’annullamento della sua squalifica per doping. Sale sul palco Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale femminile di calcio. E’ presente anche l’attrice Antonella Ferrari che è la testimonial dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.



A loro si aggiunge Zlatan Ibrahimović che è ospite fisso per tutte e cinque le serate.

Il metodo di votazione

Anche nella seconda serata del Festival le canzoni dei Big in gara sono valutate dalla Giuria Demoscopica. E’ formata da 300 fruitori abituali di musica.

Per le quattro Nuove Proposte, votano la Sala Stampa, la Giuria Demoscopica ed il Televoto. I due cantanti che ottengono il punteggio più basso, vengono eliminati dalla competizione.