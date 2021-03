E’ morto Enrico Vaime, padre del varietà televisivo e radiofonico

Condividi su







E’ stato sospeso per Covid l’appuntamento di Fratelli di Crozza di venerdì 26 marzo 2021. La puntata settimanale non va dunque in onda a causa della presenza di molti casi positivi riscontrati all’interno della redazione dell’one man show condotto da Maurizio Crozza sul canale NOVE del digitale terrestre.

Fratelli di Crozza sospeso per Covid

Per questi motivi ITV Movie e Discovery Italia hanno scelto, in via precauzionale di sospendere la puntata prevista in diretta. Maurizio Crozza, però, rinuncia all’appuntamento live ma ci sarà lo stesso in video. Infatti viene trasmessa una replica dello show che occupa tutta la durata del rendez vous abituale. ‘Fratelli di Crozza’ tornerà live sul NOVE da venerdì 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale.

I casi precedenti

Si susseguono sempre più frequenti i casi di positività all’interno delle redazioni dei programmi. Come si ricorda, infatti, anche Domenica in aveva rischiato di non andare in onda all’indomani della puntata del Festival di Sanremo 2021. Fortunatamente tutto era rientrato e l’allarme si è dimostrato superato. Per cui la Venier aveva potuto andare in onda regolarmente. Allora si trattava della positività al Covid di Pino Strabioli.

Per i medesimi casi di positività molte altre trasmissioni sono state stravolte. Basti pensare ad esempio ai conduttori ed alle conduttrici che sono stati costretti a presentare dalla propria abitazione perchè segnati dal Covid o perchè erano entrati in contatto con persone risultate positive. Si pensi ad esempio a Francesca Fialdini che ha gestito da casa per due settimane Da noi… a ruota libera. Si pensi a Serena Bortone padrona di casa di Oggi è un altro giorno nel day time pomeridiano di Rai 1.

Due settimane di stop

Dunque uno stop di due settimane per l’one man show di Maurizio Crozza che si avvale della presenza al suo fianco di Andrea Zalone, sua spalla e braccio destro per le interviste e i dialoghi con le maschere del comico genovese.

Fratelli di Crozza è l’unico programma che riesce a far volare il canale NOVE del digitale terrestre ad di sopra del 5% di share. Il vero e proprio gioiello di famiglia.

