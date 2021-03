Condividi su







LaF propone la serie dal titolo Gentleman Jack: nessuna mi ha mai detto di no. La programmazione è prevista da venerdì 26 marzo fino a venerdì 16 aprile 2021.

Il canale 135 della piattaforma Sky la trasmette per il ciclo “Classici in tv”. La serie è disponibile anche on demand su Sky, Sky Go e su Now. La serie è composta da otto episodi, ognuno della durata di un’ora.

Gentleman Jack serie – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da Sally Wainwright, Sarah Harding e Jennifer Perrott. Personaggi principali sono Anne Lister e Ann Walker interpretati rispettivamente da Suranne Jones e Sophie Rundle. Nel cast anche Joe Armstrong nel ruolo di Samuel Washington.

Le riprese si sono svolte in Danimarca, in particolare a Copenaghen. Un altro set è stato allestito nei dintorni del West Yorkshire in Gran Bretagna.

La produzione è della BBC in collaborazione con Lookout Point ed HBO (Home Box Office).

Una curiosità: i telespettatori italiani conoscono Jennifer Perrot per avere diretto la serie cult Doctor Who.

Gentleman Jack – trama della serie in onda su laF

La trama è ambientata nel 1832 ad Halifax. È basata su Anne Lister, una donna dalle grandi capacità imprenditoriali. Una donna che ha sfidato la società dell’epoca per come ha vissuto molto liberamente la sua sessualità. Proprio per questo motivo era stata soprannominata Gentleman Jack.

La serie è basata di sui diari originali della protagonista. Ed inizia quando lei è intenta a rafforzare i suoi affari, a ristrutturare la tenuta storica ereditata dallo zio attraverso la riapertura delle miniere di carbone.

Anne si veste di nero dalla testa ai piedi. Si è sempre fatta strada nella società per la sua risolutezza ed il suo carisma. Non ha nessuna intenzione di sposare un uomo perché è determinata a restare fedele alla sua natura. Vuole unirsi alla facoltosa ed affascinante ereditiera Ann Walker.

Nelle prime immagini i telespettatori seguono la protagonista mentre fa ritorno nella tenuta ereditata dallo zio, dopo aver trascorso molti anni in viaggi esotici ed in relazioni sentimentali segrete con altre donne. Al momento è desiderosa di ripartire molto presto per la sua prossima avventura.

Spera di potersi liberare nelle sue responsabilità e dei parenti verso i quali è mal disposta. A cominciare dalla sorella gelosa Marian, dalla zia malata Anne e dallo stesso padre poco lucido, Mr Jeremy. È proprio in questo periodo che fa un incontro casuale con l’innocente e timida Ann Walker. Dopo averla conosciuta decide di rinunciare a tutti i suoi viaggi per corteggiarla e starle vicino.

Anne Lister ha sfidato dunque le leggi sociali del tempo fino a poter essere considerata la prima lesbica della storia: lucida, travolgente, sensuale e troppo spesso senza scrupoli. La Lister ha unito la passione erotica a quella della scrittura dei suoi diari. Documenti preziosi per la vita quotidiana dell’Inghilterra del nord.

Gentleman Jack – il cast completo

Di seguito il cast della serie Gentleman Jack e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Suranne Jones ( Doctor Foster ): Anne Lister

( ): Anne Lister Sophie Rundle : Ann Walker

: Ann Walker Joe Armstrong : Samuel Washington

: Samuel Washington Amelia Bullmore : Eliza Priestley

: Eliza Priestley Rosie Cavaliero : Elizabeth Cordingley

: Elizabeth Cordingley Gemma Whelan : Marian Lister

: Marian Lister Gemma Jones : zia Anne Lister

: zia Anne Lister Timothy West: Jeremy Lister

