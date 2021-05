Stasera in tv 31 maggio – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 31 maggio 2021. Rai 1 propone la partita della Nazionale Under 21 per gli Europei 2021 Italia – Portogallo. Su Rai 3 vanno invece in onda le nuove indagini di Report, mentre su Canale 5 prosegue il reality L’isola dei Famosi. Di seguito tutta la programmazione prevista sui canali in chiaro, e alcune proposte dalle reti satellitari Sky Cinema.

Stasera in tv 31 maggio – Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 20.45 è in onda la partita di calcio della Nazionale Under 21: Europei 2021 Portogallo – Italia; la nostra squadra è parte del Girone B della manifestazione. La telecronaca è a cura di Luca De Capitani e Manuel Pasqual.

Rai 2 propone invece il film Come ti divento bella! (titolo originale I Feel Pretty) alle 21.20. Renée è una trentenne newyorkese terribilmente insicura sul suo aspetto fisico, e anche sulle sue capacità lavorative. Tuttavia, dopo aver subito un incidente, si risveglia in ospedale convinta di essere la donna più bella e brillante del mondo. La sua vita, quindi, cambia radicalmente.

Rai 3 dalle 21.20 trasmette le nuove indagini di Report. Durante l’emergenza Covid-19 numerose ditte minori, che prima si occupavano di tutt’altro, si sono aggiudicate appalti milionari di forniture mediche e dispositivi di protezione individuale (mascherine). L’inchiesta “Covid business” racconta una triste realtà di “facilitatori” che avrebbero mediato appalti grazie alle loro conoscenze politiche; permettendo a imprese improvvisate di vendere dpi alla pubblica amministrazione.

Stasera in tv 31 maggio – Mediaset

Rete 4 propone una nuova puntata del talk Quarta Repubblica, in onda alle 21.25. Conduce il giornalista Nicola Porro, che come ogni settimana accoglie in studio nuovi ospiti per dibattere su argomenti di stringente attualità politica, economica o di cronaca.

Su Canale 5, alle 21.45, è in onda L’Isola dei famosi, con Ilary Blasi. Manca poco, ormai, alla finale di stagione. Nel corso della puntata odierna, quindi, scopriremo chi fra Matteo Diamante ed Isolde Kostner, verrà definitivamente eliminato dal gioco. Gli unici confermati per la finale, al momento, sono Ignazio Moser ed Andrea Cerioli.

Italia 1 trasmette Homefront, film d’azione con J. Franco e J. Statham, dalle 21.25. Phil Broker è un agente della DEA infiltrato in una banda di spacciatori. Nel corso di una retata viene scoperto, ed è costretto a far intervenire i rinforzi. Inizia una sparatoria, in cui muore il figlio del capobanda Danny. L’evento convince Broker a ritirarsi dalla DEA, ma anche dal carcere Danny T. medita vendetta per la morte di suo figlio.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7 propone il film Un colpo perfetto (titolo originale Flawless), a partire dalle 21.15. Ci troviamo a Londra, nei primi anni 60. Mr. Hobbs è un semplice uomo delle pulizie pronto ad andare in pensione. Tuttavia, non vuole andarsene a mani vuote; così chiede quindi a Laura Quinn, un’insoddisfatta executive, di aiutarlo a derubare la London Diamond Corporation, la società per la quale lavorano. Nel cast recitano, fra gli altri, Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson.

Invece, su TV8 alle 21.30 è in onda la replica degli episodi 3 e 4 della prima stagione di Gomorra – La serie. Si intitolano, rispettivamente, L’omm ‘e casa e Sangue africano.

NOVE, infine, manda in onda il noto film L’uomo che sussurrava ai cavalli (titolo originale The Horse Whisperer) alle 21.25. Grace è vittima di un terribile incidente accaduto mentre andava a cavallo. Grace si salva, ma perde ugualmente una gamba e cade in depressione; anche Pilgrim, il suo cavallo, rimane ferito, e diventa inavvicinabile. Così Anne, la madre della ragazza, ingaggia un cowboy di nome Tom Booker (Robert Redford) per curare Pilgrim e aiutare Grace.

Stasera in tv 31 maggio – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema canale 309 propone alle 21.00 Il primo Natale, film di e con Ficarra e Picone. Salvo è un ladro avido di reliquie religiose. Fingendosi parte del presepe vivente organizzato da Padre Valentino, viene scoperto dal sacerdote mentre trafuga dei reperti. Inizia un inseguimento, ma una volta entrati in un canneto, i due scoprono di essere stati trasportati indietro nel tempo, precisamente nell’anno 0; alla vigilia della nascita di Gesù.

Sky Cinema canale 313, trasmette alle 23.00 La Mummia (il film remake del 2016) con Tom Cruise e Russel Crowe. Nel corso di una battaglia in Medio Oriente, le bombe lanciate dalle forze USA scoprono per caso la tomba di Ahmanet, una principessa egiziana sepolta nel deserto. Non consci della maledizione che avvolge il sepolcro, i soldati trasportano la principessa in America. Così, Ahmanet si risveglia, intenzionata a vendicarsi di chi ha disturbato il suo sonno.

