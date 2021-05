Mr Wrong anticipazioni puntate dal 31 maggio al 4 giugno

Condividi su







Le anticipazioni delle prima settimana di programmazione, dal 31 maggio al 4 giugno, della nuova serie turca Mr Wrong. Protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel.

L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Mr Wrong anticipazioni puntate 31 maggio

S1 Ep1 – Ezgi, event planner, organizza la festa a sorpresa per il compleanno del suo ragazzo e in quell’occasione scopre che lui la tradisce. A distanza di tre mesi non lo ha ancora dimenticato ed ha la testa fra le nuvole. Per questo avrà un incidente con l’auto aziendale e per il suo comportamento poco professionale viene licenziata. A piedi e senza lavoro, litiga con un affascinante sconosciuto per un taxi. Sempre lo stesso giorno ha una sgradevole conversazione con il suo ex Soner che la obbligherà a lasciare l’appartamento.

S1 Ep2 – Ezgi scopre che ad investirla è stato il bel giovane medico Serdar Ozturk. Dopo una serie di giornate decisamente “no” decide di andare a bere un drink con le amiche, ma purtroppo nessuna di loro la raggiunge. Rimasta sola al bancone del bar, si ubriaca. Il proprietario del locale “La Gabbia” è Ozgur che non solo è l’affascinante ragazzo con cui ha discusso in taxi, ma è anche l’inconsapevole vicino di casa di Cansu dove Ezgi è andata ad abitare. Ozgur si è guadagnato l’appellativo di “Uomo Sbagliato” dopo aver trascorso una nottata di fuoco con la bella giornalista Yesim, alla quale aveva concesso un’intervista come giovane imprenditore di successo. In questa giornata, dove i colpi di scena sembrano non finire mai, Ezgi, per non farsi mancare nulla, attraversa sbadatamente la strada e viene investita da un’auto.

S1 Ep3 – In breve tempo Ezgi e Ozgur non solo diventano amici, ma stringeranno anche un patto: Ozgur aiuterà Ezgi a conquistare il bel dottor Serdar ed Ezgi farà finta di essere la fidanzata di Ozgur durante il matrimonio della sorella di Ozgur. Infatti la mamma di Ozgur, Nevin, vuole vederlo sposato a tutti i costi. Ozgur per non affrontare questo discorso con la madre le dirà che è fidanzato con Ezgi.

Anticipazioni puntate 3-4 giugno 2021

S1 Ep4 – Prove di accordo fra Ozgur ed Egzi: lui le chiede di accompagnarlo al matrimonio della sorella, per compiacere alla mamma che lo vorrebbe felicemente fidanzato; e in cambio le assicura che, grazie ai suoi consigli, sposerà Serdar entro fine estate. Egzi se ne compiace, anche per desiderio di vendetta nei confronti dell’ex, Soner, che sta per sposarsi a sua volta. L’accordo però è ostacolato da continui bisticci. Finalmente Egzi, grazie ai consigli di Ozgur, riesce a farsi desiderare da Serdar, che le chiede un appuntamento. L’esperto seduttore Ozgur suggerisce ad Egzi di non accettare subito la richiesta di appuntamento di Serdar e di farsi desiderare.

S1 Ep5 – La sua strategia si rivela vincente. Egzi sulle prime non è d’accordo con la strategia di Ozgur, che però alla fine si rivela vincente. L’appuntamento è fissato per venerdì. Ma venerdì la mamma di Ozgur pretende che i due siano al matrimonio, comunque programmato per sabato. Egzi protesta, e con Ozgur è di nuovo rottura. Intanto Cansu è alle prese con Levent, che non vuole dire alla figlia del loro rapporto. Alla fine però le giura che in settimana gliene parlerà.

Mr Wrong serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Mr Wrong e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Can Yaman : Özgür Atasoy

: Özgür Atasoy Özge Gürel : Ezgi İnal

: Ezgi İnal Gürgen Öz : Levent Yazman

: Levent Yazman Fatma Toptaş : Cansu Akman

: Cansu Akman Suat Sungur : Ünal Yılmaz

: Ünal Yılmaz Lale Başar : Sevim Atasoy

: Sevim Atasoy Cemre Gümeli : Deniz Koparan

: Deniz Koparan Serkay Tütüncü : Ozan Dinçer

: Ozan Dinçer Sarp Can Köroğlu : Serdar Öztürk

: Serdar Öztürk Taygun Sungar : Soner Seçkin

: Soner Seçkin Feri Baycu Güler : Nevin Yılmaz

: Nevin Yılmaz Ece İrtem : Gizem Sezer

: Gizem Sezer Anıl Çelik : Emre Eren

: Emre Eren Kimya Gökçe Aytaç : İrem Doğan

: İrem Doğan Ada Arca: Zeynep Zazman

