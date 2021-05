Stasera in tv 1 giugno – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 1 giugno 2021. Alle 21.25 su Rai 1 va in onda Notte Azzurra, speciale dedicato alla Nazionale di Calcio e agli Europei 2021. Italia 1, invece, propone i nuovi servizi de Le Iene Show. Rai 3, Rete 4 e La7 trasmettono rispettivamente #Carta bianca, Fuori dal coro e Di Martedì. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 1 giugno – Programmazione Rai

Rai 1 propone una serata dedicata agli Europei di Calcio 2021: Notte Azzurra, in onda dalle 21.25. Come preannunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, Notte azzurra è un programma-evento che coinvolge grandi ospiti come Paolo Bonolis, il ct della nazionale Roberto Mancini, Daniele De Rossi e Gianluca Vialli. E, anche, l’intera rosa della squadra capitanata da Giorgio Chiellini e una rappresentanza della Nazionale di calcio femminile.

Su Rai 2, invece, prosegue Game of Games – Gioco Loco, il game show condotto da Simona Ventura, dalle 21.2o. Nel corso di ogni puntata, sei concorrenti sconosciuti sono aiutati da altrettanti Vip che partecipano attivamente ai folli giochi della trasmissione. Il format riprende e adatta il noto Game of Games americano condotto da Ellen DeGeneres; già esportato con successo in molte nazioni.

Infine, Rai 3 trasmette una nuova puntata di #cartabianca, alle 21.20. La conduttrice Bianca Berlinguer accoglie in studio nuovi ospiti ogni martedì, per dibattere con loro di argomenti inerenti la politica, l’economia e la cronaca nazionale.

Stasera in tv 1 giugno – Programmazione Mediaset

Rete 4 manda in onda Fuori dal coro alle 21.25. Il programma-talk condotto dal giornalista Mario Giordano tratta argomenti di stringente attualità in compagnia di ospiti in studio o in collegamento. Nel corso di ogni puntata il conduttore propone, inoltre servizi preregistrati. Tra gli ospiti confermati per questa sera, Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Vittorio Feltri e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Su Canale 5, alle 21.44, è proposta la prima puntata della terza stagione di New Amsterdam, in Prima TV assoluta. A New York, il dottor Max e la sua squadra gestiscono l’unità medica dell’ospedale Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America. La drammatica diffusione del Covid, però, ha fatto affiorare con maggior veemenza le enormi disuguaglianze economiche del sistema sanitario americano.

Italia 1 trasmette una nuova puntata de Le Iene Show dalle 21.18. Sono previsti nuovi servizi sulla situazione attuale dell’Ilva di Taranto, la zona industriale tristemente nota per l’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico presente da anni in zona. Tra i condannati in seguito agli ultimi atti processuali c’è anche Nichi Vendola. L’ex presidente della Regione Puglia risponde di concussione aggravata in concorso.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7 propone una nuova puntata del talk Di Martedì, alle 21.15. Il conduttore Giovanni Floris invita ogni settimana nuovi ospiti in studio o in collegamento. Tra gli argomenti trattati la politica nazionale e internazionale, l’economia mondiale e le ultime notizie di cronaca.

Su TV8, a partire dalle 21.30, va in onda il film Io prima di te (titolo originale Me Before You). Louisa cambia continuamente lavoro, per aiutare la sua famiglia in difficoltà. Un giorno, è incaricata di fare da badante al giovane e ricco banchiere Will Traynor rimasto coinvolto in un incidente che l’ha reso tetraplegico. L’incontro cambierà per sempre le vite di entrambi.

NOVE propone il film drammatico del 2008 con Nicole Kidman: Australia, dalle 21.40. La storia è ambientata poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. La nobildonna Sarah Ashley (Nicole Kidman) si reca dal marito nella loro tenuta in Australia, per aiutarlo a gestire gli affari di famiglia, e in particolare un’operazione di vendita. Intraprende così un viaggio avventuroso attraverso il continente, per trasportare una mandria di mucche e consegnarla al nuovo proprietario.

Stasera in tv 1 giugno – I film in onda su Sky Cinema

Infine, due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 302, alle 21.15, trasmette il noto war movie di Steven Spielberg del 1998 Salvate il soldato Ryan. Pochi giorni dopo lo sbarco in Normandia, uno squadrone di soldati viene incaricato dal comandante di scortare una giovane leva, Ryan. L’operazione si rivelerà ben più pericolosa del previsto. Nel cast, hanno recitato Tom Hanks, Vin Diesel e Matt Daemon.

Invece, su Sky Cinema Canale 301, è proposto dalle 23.05 il nuovissimo film action-splatter Mortal Kombat (2021). Sulle orme dei precedenti film, a cui questo reboot si ispira, Mortal Kombat riprende personaggi e ambientazioni, immaginario e situazioni del noto videogame di combattimenti omonimo. La visione è consigliata ad un pubblico adulto.

Condividi su