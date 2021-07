Matrimonio a prima vista Italia 4 discovery+, la nuova edizione dal 4 luglio 2021

Condividi su







Vi proponiamo tutti i programmi del palinsesto per la stagione 2021/2022 delle reti Mediaset, divisi tra i canali Canale 5, Italia 1 e Rete4.

Il Day Time di Mediaset

Sono confermati con nuove edizioni tutti gli show in onda nel Day Time Mediaset.

Nello specifico (non sono in ordine di messa in onda): Mattino Cinque, Forum, Uomini e donne, Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso e Caduta Libera con Gerry Scotti.

E poi, Scene da un matrimonio, con un’edizione rinnovata condotta da Anna Tatangelo.

Inoltre, Avanti un altro con Paolo Bonolis, Verissimo con Silvia Toffanin e Domenica sì.

Palinsesti Mediaset 2021/2022, I nuovi programmi di Canale 5

Per il Prime Time, è prevista una nuova edizione di Scherzi a Parte, condotta da Enrico Papi. Nel corso della trasmissione sono trasmessi sia scherzi registrati che tiri mancini giocati in diretta agli ospiti in studio durante le varie puntate. Sono confermate anche le prime vittime del programma per la nuova edizione: Andrea Roncato, Antonella Elia, Manuela Arcuri e lo chef Gianfranco Vissani.

Sempre in prime time, è in arrivo il nuovo programma Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Il programma dovrebbe proporre un format a metà tra Tale e Quale Show e Il cantante mascherato. I Vip partecipanti, infatti, si esibiscono imitando i loro colleghi, rimanendo però mascherati tutto il tempo. Una giuria, quindi, valuta l’esibizione e deve indovinare chi l’ha eseguita.

Confermato anche l’Iva Zanicchi Show, spettacolo e concerto celebrativo di e con Iva Zanicchi. E nel 2022, è previsto uno speciale anche su Renato Zero, per festeggiare i 70 anni dell’artista con un concerto. Inoltre, sempre nel 2022, dovrebbe andare in onda Speciale Hunziker, un varietà in due puntate condotto da Michelle Hunziker.

Poi, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano al timone di una nuova edizione di Zelig, per celebrare lo storico show comico. Partecipano personaggi come Aldo Giovanni e Giacomo e Ale e Franz.

I programmi confermati nel Prime Time

Non solo novità: da settembre sono previste le nuove edizioni di Tu si Que Vales e il GFVIP 6, rispettivamente in onda il venerdì (Tu si que vales) e ogni lunedì e sabato (GFVIP). Per le trasmissioni sono confermate due nuove opinioniste Vip: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Inoltre, sono previsti anche All Together Now con Michelle Hunziker, e All Together Now Kids, uno speciale di due puntate in onda nel periodo natalizio.

Tornano anche, dal 2022, La talpa, C’è posta per te, Amici e Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Tutti con nuove edizioni ancora da definire nel dettaglio.

Le fiction di Canale 5

Sono state annunciate anche tre nuove serie fiction per Canale 5. La messa in onda è prevista nel corso di 13 settimane, a partire da settembre 2021, ogni mercoledì.

Si intitolano Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle, Giustizia per tutti, con Raoul Bova. Infine, Una famiglia perbene, con Giuseppe Zeno.

Palinsesti Mediaset 2021/2022, il Palinsesto di Italia 1

Le novità in onda su Italia 1 nel corso della stagione televisiva 2021/2022 sono tutte previste per il Prime Time, a partire dalle 21.30 circa.

Il primo nuovo show annunciato si intitola Honolulu. Si tratta di un programma comico dal vivo in stile Colorado, con diversi ospiti e comici che propongono ciascuno il proprio sketch e i loro personaggi distintivi.

Mistery Land è un programma condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti, realizzato ispirandosi a Mistero e Freedom, i noti programmi Mediaset. Nel corso delle puntate della trasmissione, sono dunque condivisi con gli spettatori servizi e approfondimenti su casi inspiegabili e misteri apparentemente fantascientifici.

Infine, Ritorno a Scuola, condotto da Nicola Savino, propone un nuovo format sito in una scuola. Solo che gli studenti sono vari Vip ospiti della trasmissione. Mentre i professori e insegnanti sono dei bambini.

Veronica Gentili conduce lo show Buoni o cattivi, nel quale sono raccontate storie realmente accadute in maniera più approfondita possibile. Torna anche Le Iene show, inizialmente con una serata fissa a settimana durante tutto l’anno. Dopo arriva il consueto raddoppio settimanale per il resto della stagione televisiva, a partire da ottobre.

Per la primavera 2022, è programmato il nuovo Talentissimo me. Lo show è prodotto con l’intenzione di promuovere il talento, di qualsiasi tipo sia, di giovani e giovanissimi.

Palinsesti Mediaset 2021/2022, Rete 4

Su Rete 4 non sono ancora previsti programmi, fiction o progetti. Invece, sono confermate in toto tutte le nuove edizioni dei talk show di genere rotocalco, politica, economia e attualità in onda sulla rete.

A partire da Quarta Repubblica di Nicola Porro e Fuori dal Coro di Mario Giordano. Inoltre, anche Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio e Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Anche il nuovissimo Zona Bianca di Giuseppe Brindisi è rinnovato per una seconda edizione. Il talk ha avuto il suo esordio il 7 aprile 2021.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

A seguire, alcune dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, relative all’offerta Mediaset nel palinsesto per la stagione 2021/2022. “Abbiamo chiuso il 2020 molto al di sopra delle nostre aspettative. Adesso, riprendiamo da dove eravamo rimasti. La strategia è offrire più prodotti italiani, e soprattutto made in Mediaset.” ha dichiarato Berlusconi.

E ancora: “Canale 5 nella nostra idea generale ha 6/7 serate di prodotto originale a settimana da settembre a maggio. Non sarà facile, ma è questa la forza unica della televisione generalista. Inoltre, abbiamo spalancato la strada ad una serie di eventi con 1 o massimo 4 puntate, che vorremmo mandare in onda in maniera costante. Un esempio è Felicissima sera di Pio e Amedeo: dall’autunno 2021 vorremmo proporre una sera a settimana dedicata a questa tipologia di offerta”.

Infine, riguardo il nuovo programma di Barbara D’Urso, di cui ad oggi non si sa ancora nulla, Pier Silvio Berlusconi afferma che: “Il contratto con la D’Urso è stato rinnovato. Con lei stiamo parlando di molti altri prodotti, e il nuovo programma è fra questi, ci stanno lavorando. Ma aspettiamo di dire di che prodotto si tratta. Barbara D’Urso è una risorsa di Mediaset, e appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà essere proposto in Prime Time su Canale 5.”.

