Stasera in tv domenica 4 luglio 2021, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 3 luglio 2021. Canale 5, propone la replica del talent The Winner is…Rai Movie, invece, trasmette il film commedia del 2015, Non sposate lemie figlie 2.

Stasera in tv sabato 3 luglio 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.00, Calcio Europeo 2020: Quarti di finale. In calendario oggi le ultime due gare necessarie a completare il quadro delle semifinaliste. Il primo quarto di finale del giorno, Repubblica Ceca-Danimarca, si gioca alle 18 a Baku, in Azerbaigian. Il capitolo conclusivo dei quarti di finale, Ucraina-Inghilterra alle 21, si disputa invece a Roma, allo Stadio Olimpico.

Su Raitre, alle 21.20, la seconda puntata della miniserie Una strada verso il domani. Il giorno della visita di John F. Kennedy a Berlino Ovest, Joachim convince Monika a fare un breve viaggio nel Mar Baltico. Intanto Helga (Maria Ehrich), infelicemente sposata con Wolfgang, rifiuta di porre fine alla sua relazione con Armando, l’insegnante di ballo latino-americano.

Su Rai 5, alle 21.20, serata di prosa con Father and son. E’ uno spettacolo teatrale sul confronto tra le generazioni, tratto da “Gli sdraiati” di Michele Serra. Il mattatore è Claudio Bisio, impegnato in un monologo che, con toni che oscillano dal tragico al comico, analizza il rapporto padre-figlio.

Canale 5, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent The Winner is… Musica ed emozioni con le repliche del talent condotto da Gerry Scotti nel 2017 con Alfonso Signorini e Mara Maionchi. In palio per il vincitore 150.000 euro e la possibilità di pubblicare il suo singolo in digitale con l’etichetta Universal Music. Tra i finalisti, Salvatore Lampitelli, Alessandro Canino e i Blonde Brothers.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Anjie ha intrapreso il percorso per il dimagrimento, ma il suo matrimonio sta attraversando un periodo difficile e questo potrebbe mettere a rischio tutto. La sua vita è veramente nel caos: riuscirà Anjie a rispettare la dieta del dottor Now?

I film di questa sera sabato 3 luglio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Philippe De Chauveron, Non sposate le mie figlie 2, con Chantal Lauby, Christian Clavier. Claude e Marie si trovano di fronte a una nuova crisi: i quattro generi, David, Rachid, Chao e Charles vogliono lasciare la Francia per vari motivi. Faranno di tutto per dissuaderli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2010, di Mike Mitchell, Shrek e vissero felici e contenti. Sposato con Fiona e padre di Felicia, Fergus e Farkle, Shrek è ormai un perfetto uomo di casa, ma rimpiange i tempi in cui era un orco temuto da tutti. Decide allora di stringere un patto con lo gnomo Tremotino che gli promette di farlo tornare il mostro di una volta. Ma lo aspetta una brutta sorpresa.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2004, di Jay Russell, Squadra 49, con John Travolta, Joaquin Phoenix. Per salvare un uomo, il vigile del fuoco Jack rimane imprigionato in un edificio in fiamme. Mentre la sua squadra tenta di salvarlo, Jack rivede in un lungo flashback la sua vita.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1999, di Michael Mann, Insider – Dietro la verità, con Al Pacino. Jeffrey Wigand, licenziato da una multinazionale del tabacco, è il testimone chiave in una causa contro l’industria del fumo. Il giornalista tv Lowell Bergman vuole intervistarlo.

Stasera in tv sabato 3 luglio 2021, Paramount, Sky

Su Paramount Network, alle 21.10, il film fantastico del 2005, di Terry Gilliam, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, con Heath Ledger. I fratelli Grimm girano per le campagne truffando i contadini con finti esorcismi che secondo loro proteggono dai demoni. Ma un giorno incontrano una vera strega.

Su Sky Cinema Uno, invece, alle 21.15, la miniserie Alfredino – Una storia italiana, con Luca Angeletti, Anna Foglietta. I soccorritori cercano di salvare Alfredino, caduto in un pozzo artesiano, ma la situazione si aggrava. Anna Foglietta e Luca Angeletti sono Franca e Ferdinando, i genitori del bambino.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Ben Stiller, I sogni segreti di Walter Mitty, con Ben Stiller. Photo editor di una rivista, Walter Mitty spezza la sua noiosa esistenza sognando a occhi aperti. Deciso a cambiare il destino, s’imbarcherà in un’incredibile avventura.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film d’animazione del 2020, di Tony Cervone, Scooby. Scooby e la Mystery Machine devono affrontare un nuovo caso: qualcuno vuole liberare il mostruoso cane Cerberus, scatenando un’apocalisse canina. Faranno di tutto per salvare il pianeta.

