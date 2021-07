La talpa torna su Canale 5 nel 2022, tutta la storia del reality show

Condividi su







La quarta edizione del reality show La Talpa torna in Mediaset, nello specifico su Canale 5, ed è confermata per il 2022.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022 non sono stati rilasciati dettagli inerenti la nuova versione del programma.

Tuttavia, abbiamo redatto per voi un quadro esaustivo e riassuntivo del format de La Talpa, e delle passate edizioni a partire dalla prima, tenutasi nel 2004.

La talpa torna Canale 5 nel 2022, il format

Il regolamento del format di La Talpa è semplice. Un gruppo di concorrenti VIP (passato da 15 per la prima e seconda edizione, ai 13 della terza) soggiorna ogni volta in una apparentemente inospitale località del mondo, mettendo alla prova anzitutto le capacità di sopravvivenza di ciascuno. In più tra loro, definiti sospettati, si nasconde un sabotatore: una Talpa.

Il compito della Talpa è mettere ancor più in difficoltà i VIP nel corso della permanenza. Quindi, ad esempio, invalidando le prove che vanno superate per ottenere bonus di varia natura. Il piano della Talpa, poi, va messo in atto senza farsi scoprire né dagli altri sospettati, né dal pubblico a casa. Nel corso della prima edizione, le nomination dei sospettati erano celate, mentre dalla seconda in poi sono divenute palesi.

Inoltre, colui o colei che al termine di ogni fase di nomination è indicato/a come più sospetto/a deve sottoporsi a una prova di eliminazione: una sorta di interrogatorio. Durante la prova, i battiti e le reazioni spontanee o meno del nominato/della nominata sono tenute sotto controllo, mentre gli/le si sottopongono 10 domande inerenti le azioni di sabotaggio operate dalla Talpa.

Quindi, dai risultati del test, apparirà evidente se la nomination è stata rivelatrice, o meno, dell’identità della Talpa. Alla fine, chi è risultato più “emozionato” durante l’interrogatorio, oppure chi ha impiegato più tempo nel fornire le risposte, viene eliminato.

La talpa 2022, i conduttori, i partecipanti e i vincitori: La prima edizione (2004)

La prima edizione de La talpa è andata in onda dal 30 gennaio al 2 aprile 2004 su Rai 2. Condussero Amanda Lear (solo per la prima puntata) e Paola Perego (dalla seconda puntata in poi) con la partecipazione dell’inviato in Messico Guido Bagatta. I 15 concorrenti hanno vissuto in Messico (Yucatán) per 64 giorni. Alla fine, fu la ballerina e attrice Angela Melillo a vincere il montepremi finale, pari a 200.000 Euro.

Angela Melillo

Karim Capuano

Marco Predolin

Brigitte Nielsen

Alessia Ventuira

Samantha De Grenet

Mikael Kenta

Andrea Lucchetta

Clarissa Burt

Nadia Rinaldi

Davide Ricci

Don Backy

La seconda edizione (2005)

La seconda edizione de La talpa è andata in onda dal 20 settembre al 22 novembre 2005 su Italia 1, ancora una volta con la conduzione di Paola Perego. L’inviato in loco con i concorrenti fu Stefano Bettarini. I 15 concorrenti hanno convissuto in Kenya per 64 giorni. Infine, fu il ballerino e opinionista televisivo Gianni Sperti a tornare a casa con il montepremi finale di 200.000 euro.

Gianni Sperti

Roberto Ciufoli

Beatrice Bocci

Paolo Vallesi

Ludmilla Radchenko

Franklin Santana

Jonis Bascir

Diego Conte

Alessandro Greco

Sylvie Lubamba

Demetra Hampton

Alessia Mancini

Paolo Canè

Denny Méndez

La terza edizione (2008)

La terza edizione de La talpa è andata in onda dal 9 ottobre al 27 novembre 2008 su Italia 1. La conduttrice confermata per la terza volta di seguito fu Paola Perego, ma, come novità della terza edizione, affiancata da alcuni opinionisti in studio. Erano Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo, Barbara Alberti e Raffaello Tonon. Inoltre, Paola Barale svolse il ruolo di inviata. I concorrenti furono ridotti a 13, e sono stati in Sudafrica per 50 giorni. La vincitrice dell’edizione e dei 200.000 Euro in palio fu il personaggio televisivo Karina Cascella.

Karina Cascella

Clemente Russo

Melita Toniolo

Pasquale Laricchia

Franco Trentalance

Simona Salvemini

Matteo Tagliariol

Pamela Camassa

Salvatore e Cristiano Angelucci

Natalia Bush

Fiordaliso

Kamilia Dupont

Emanuela Tittocchia

Le similitudini con “La tribù – Missione India”

La Talpa è un reality show italiano, ispirato alla versione originale belga intitolata De Mol (che si traduce, letteralmente, in La Talpa).

Anche se la prima edizione è andata in onda su Rai 2 nel 2004, curiosamente, nello stesso anno, su Canale 5 sarebbe dovuto andare in onda un altro reality molto simile. Si sarebbe chiamato La Tribù – Missione India, ed erano anche già stati definiti i concorrenti partecipanti.

Quindi, i concorrenti sarebbero stati: le sette donne Samya Abbary, Elenoire Casalegno, Nina Morić, Eleonora Brigliadori, Nena Ristić, Siria De Fazio e Federica Moro. E poi, soli quattro uomini. Ovvero Emanuele Filiberto di Savoia, Daniele Soragni, Vittorio Marcelli e Matteo Cambi. L’inviato, poi, sarebbe dovuto essere Paolo Brosio.

Tuttavia, in seguito alla trasmissione di La Talpa, La Tribù fu definitivamente cancellato.

Condividi su