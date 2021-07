Striscia la Notizia: ecco le nuove Veline che sostituiscono Shaila e Mikaela

Condividi su







Stasera in tv 7 luglio 2021. Rai 1 propone la semifinale di EURO2020, match calcistico tra Inghilterra e Danimarca. Mentre Rete 4 e Rai 3 trasmettono i consueti appuntamenti con Zona Bianca e Chi l’ha visto? Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 7 luglio 2021 – Programmazione Rai

Rai 1 propone la partita di semifinale di Euro2020, Inghilterra – Danimarca. La sorprendente Danimarca di capitan Kjaer si scontra con la solidissima Inghilterra, cercando di strappare un risultato unico, e l’ultimo slot per le finali della competizione.

Su Rai 2, alle 21:20, è in onda il film La doppia vita di mio marito. La storia di Sabrina, moglie devota che sospetta di suo marito Fletcher. Crede, infatti, che lui la tradisca durante i suoi lunghi e sospetti viaggi di lavoro. Indagando, infatti, scopre che l’uomo ha una seconda famiglia a Parigi. Come se non bastasse, Fletcher è anche invischiato in affari illeciti con il suocero.

Rai 3 trasmette Chi l’ha visto? alle 21.20. Conduce Federica Sciarelli, che da anni si occupa di risolvere cold case e rintracciare persone scomparse sul territorio nazionale. Anche stasera, il focus rimane centrale sui casi di Denise Pipitone e Saman Abbas. In particolare, il caso di Saman Abbas sta sconvolgendo tutta l’Italia, unita nel cordoglio per la scomparsa della ragazza. Saman è rimasta vittima della sua stessa famiglia, che desiderava per lei un matrimonio combinato in Pakistan.

Stasera in tv 7 luglio 2021 – Programmazione Mediaset

Su Rete 4 a partire dalle 21.26 è in onda il consueto appuntamento con il talk Zona Bianca. Il programma è ideato e condotto da Giuseppe Brindisi, che propone anche questa sera nuove interviste e servizi sui principali argomenti di attualità nazionale, politica, economia e rotocalco, con ospiti in studio o in collegamento.

Invece, Canale 5 trasmette dalle 21.26 due puntate consecutive, in prima visione tv, di Grand Hotel – Intrighi e Passioni. Si intitolano L’impronta e Luci e ombre. E sono, rispettivamente, la nona, e ultima, puntata della prima stagione, e la prima puntata della seconda stagione della serie tv.

Italia 1 manda in onda alle 21.21 la parte due del film Hunger Games – Il canto della rivolta. La resa dei conti fra Katniss e il malvagio Snow, il presidente della Capitale che schiavizza i tredici distretti della regione di Panem.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La7 prosegue la messa in onda dei documentari di Atlantide, Storie di Uomini e di Mondi. Il programma è trasmesso dalle 21.15, condotto da Andrea Purgatori. In studio o in collegamento, partecipano ospiti diversi ogni sera per raccontare la vita di uomini e donne straordinari.

Su TV8 alle 21.30 è in onda Name That Tune – Indovina la canzone. Il game show è condotto da Enrico Papi alle 21.30. Name That Tune è ispirato a “Sarabanda“, sempre condotto da Enrico Papi sulle reti Mediaset negli anni ’90. Infatti, in entrambi i programmi i partecipanti devono indovinare i titoli delle canzoni proposte loro il più rapidamente possibile.

NOVE, alle 21.25, propone Sapore di mare, film del 1982. Si tratta di una classica commedia all’italiana diretta da Carlo Vanzina, con protagonisti un gruppo di ragazzi in vacanza a Versilia, negli anni ’60. Nel cast figurano Jerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma e Isabella Ferrari.

Stasera in tv 7 luglio 2021 – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 305 trasmette alle 21.00 il film Hotel Artemis. Nel cast sono presenti le star Jodie Foster e Dave Bautista. L’Hotel Artemis è un punto di ritrovo sicuro per criminali che hanno bisogno di cure mediche d’emergenza, delle quali nessun ospedale vorrebbe occuparsi. Una sera, però, qualcosa va storto, e un Boss della malavita muore misteriosamente nell’edificio. Chi è il responsabile?

Su Sky Cinema Canale 309, invece, manda in onda alle 22.40 il cult di Tim Burton Beetlejuice – Spiritello porcello. Due coniugi deceduti e rimasti intrappolati come fantasmi nella loro ex abitazione hanno bisogno di aiuto per scacciare una famiglia di umani che, nel frattempo, ha acquistato l’edificio. Ma sono troppo buoni, e per riuscire nell’intento hanno bisogno dell’ausilio del malvagio Beetlejuice…

