Stasera in tv 13 luglio 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv 13 luglio 2021. Su Italia 1 inizia il tradizionale programma estivo Battiti Live. Canale 5 propone invece una nuova puntata in prima visione tv di Mr Wrong – Lezioni d’amore. Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 13 luglio 2021 – Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.15, è proposto il film The Help. Ci troviamo lungo le rive del Mississippi, nei primi anni ’60. Skeeter è una ragazza appena laureata, che lavora presso un giornale locale. Il suo compito è rispondere alla posta delle casalinghe, ma vorrebbe mansioni più dignitose e in linea con le sue capacità. Per riuscirci, però, dovrà scontrarsi con una società statunitense ancora maschilista e razzista. Con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain.

Rai 2, alle 21.20, trasmette una nuova indagine de I casi della giovane Miss Fisher, intitolato Seasoned Murder. Questa volta, il setting è una scuola internazionale di cucina. Peregrine indaga su un misterioso caso di omicidio, ma non sa che l’attende una situazione inattesa. Scopre, infatti, che il suo James è coinvolto…

Rai 3 manda in onda il film How to be a latin lover, dalle 21.20. Maximo, il protagonista, ha dedicato la sua vita alla seduzione di donne facoltose, ma non più giovanissime. Come l’80enne moglie Peggy, che un giorno, però, inaspettatamente lo lascia per un uomo più giovane. Così, l’ormai maturo latin lover torna con sua sorella Sara, che vive sola con il figlioletto Hugo. E ha l’occasione di riscoprire le gioie della vita in famiglia.

Stasera in tv 13 luglio 2021 – Programmazione Mediaset

Rete 4 manda in onda 12 Rounds, film thriller, a partire dalle 21.50. Il protagonista è un detective, interpretato da John Cena, impegnato in una missione personale per salvare la sua ragazza. Per riuscire, però, deve superare 12 difficilissime prove.

Su Canale 5, va in onda dalle 21:33 in prima visione tv Mr Wrong – Lezioni d’amore, la Stagione 1, Episodio 13. Ezgi, è accusata di frode aziendale. Così Ozgur, pur di restarle vicino, si auto accusa per lo stesso reato. Ma in seguito a una notte trascorsa in prigione, entrambi sono scagionati…

Su Italia 1 tornano gli appuntamenti musicali con il concerto estivo Battiti Live, a partire dalle 21.15. Le puntate di Battiti Live saranno complessivamente cinque. Quest’anno La location dell’evento è il Castello Aragonese di Otranto in Puglia. Come l’anno scorso, però, integrano l’evento 15 location itineranti site nelle principali località turistiche Italiane. Come Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7 trasmette alle 20.35 la prima puntata della nuova edizione, la diciassettesima, di In onda. David Parenzo e Concita De Gregorio conducono, come di consueto, il programma di approfondimento che tratta casi di cronaca sulla stringente attualità nazionale.

Alle 21.30, e poi alle 22.45 TV8 propone due puntate consecutive di Cinque ragazzi per me. Si tratta della versione italiana del dating show inglese, in cui una ragazza single accoglie in casa sua cinque ragazzi. In seguito a una convivenza di alcuni giorni, solo uno di loro riuscirà a conquistarla. Forse.

NOVE, dalle 21.25, manda in onda Ender’s Game, film di fantascienza. La storia di un giovane ragazzo, Ender, molto dotato, che viene reclutato per addestrarsi e combattere, in futuro, una sanguinosa guerra contro un mondo alieno. Non sa di essere vittima di macchinazioni e imbrogli, che cambieranno per sempre la sua prospettiva sul conflitto in corso.

Stasera in tv 13 luglio 2021 – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 304 trasmette Jumanji – The Next Level a partire dalle 21.00. Il sequel della pellicola campione d’incassi anni ’80, in cui un gruppo di ragazzi è alle prese con un sadico gioco magico chiamato Jumanji. Solo che questa volta, Jumanji ha assunto la forma di un videogioco vintage.

Infine, su Sky Cinema Canale 303 è in onda alle 21.15 il film con Tom Cruise intitolato Minority Report. Tre personaggi riescono a prevedere ogni crimine prima che accada. Così, la polizia ruota intorno alle loro previsioni, per ridurre la criminalità ai minimi storici.

