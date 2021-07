Mr Wrong 13 luglio, anticipazioni puntata in prime time

Condividi su







Le anticipazioni dal 12-16 luglio della nuova serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 12-16 luglio – anticipazioni

S1 Ep6 – I rapporti tra Mihriban e Tahsin sono sempre più tesi: è notte fonda, Adalet e Tahsin stanno dormendo, quando Mihriban si presenta davanti alla casa di Adalet minacciando di dire tutta la verità sui crimini commessi da Tahsin. Sühan non si fida di Cesur e decide di seguirlo tutto il giorno per scoprire cosa nasconde. Nel frattempo Cahide scivola in bagno e deve essere portata in ospedale. Terrorizzata che la famiglia Korludag scopra che non aspetta un bambino, Cahide farà di tutto per nascondere la verità.

S1 Ep7 – Suhan ha seguito Cesur a Istanbul, nella casa dove ospita Banu e suo figlio Omer. Chiarito che Omer non è figlio di Cesur, l’uomo invita Suhan a cena e i due approfondiscono la loro conoscenza. Il maltempo costringe Suhan a restare a Istanbul e Cesur la accompagna nella casa che i Korludag hanno a Nisantasi, ma quando sta per accendersi la passione fra i due, Cesur nota un ritratto dei suoi nonni appeso al muro e cambia umore, e se ne va.

Intanto a Kordulag si è sfiorata la tragedia, ma il medico non tradisce il segreto di Cahide e si limita a dire che non si è verificato un aborto. Korhan umiliato da Tahsin va ad ubriacarsi e più tardi i due hanno uno scontro, durante il quale Korhan dichiara di aver sempre saputo che Tahsin è orfano e che ha inventato un passato che, in realtà, non ha avuto.

Brave and Beautiful trama episodi 14 luglio

S1 Ep8 – Hulya va in ospedale dove Cahide è ricoverata per prendere accordi. Tutta la famiglia verrà il giorno dopo per ascoltare il battito del bambino e il dottor Nedim deve registrare l’ecografia di Hulya. Il dottor Nedim scompare e il giorno dopo il suo cadavere viene ritrovato nudo nel bosco. All’uscita dell’ospedale aveva dato un passaggio a Hulya. Adalet denuncia Mihriban, che viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata. Sühan convince il padre a ritirare la denuncia. Banu confessa a Cesur di essere ancora innamorata di lui, ma lui le dice che è solo concentrato sul piano e che lei è la sua maggiore alleata.

Trama episodio 15 luglio

S1 Ep9 – Cesur vuole riprendersi i quadri del padre dai Korludag. Manda il complice Rifat a rubare il quadro dei nonni di Sühan dalla casa a Nisantasi. La mattina seguente, quando tutti i Korludag sono usciti, Cesur e Rifat entrano in casa per rubare gli altri quadri e sostituirli con dei falsi. Sühan, però, rientra in casa inaspettatamente. Cesur, per temporeggiare e far uscire Rifat di nascosto, la bacia.

Lei è confusa ma felice e ricambia il bacio. Rifat viene catturato dalle guardie dei Korludag, e Cesur si inventa di essere un collaboratore tuttofare che lo aiuta nei lavori della casa. Sühan gli crede, e nonostante qualche domanda scomoda, i due riescono a farla franca. La polizia indaga sulla morte del medico Nedim. Hanno trovato una copia dell’ecografia di Cahide nella sua auto, ma col nome di Ayse Yildirim, cioè Hülya. Cahide spiega che aveva chiesto una copia per lei, perché è l’infermiera che la aiuterà col parto.

Trama episodio 16 luglio

S1 Ep10 – Cahide scopre che l’uomo che stava frequentando Hülya è Bülent. Bulent, dopo aver saputo della finta gravidanza di Cahide, le chiede di unire le forze. Non svelerà il segreto a nessuno, se lei lo aiuterà a riconquistare Sühan. Banu viene a sapere del bacio che c’è stato fra Sühan e Cesur, perciò cerca di far ingelosire Sühan facendole credere che sta dormendo nella stessa stanza d’albergo di Cesur. Sühan è molto confusa sulla sua relazione con Cesur.

Brave and Beautiful, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza

Condividi su