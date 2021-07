Dal Circo Massimo Andrea Bocelli! su Rai 3

Condividi su







Sono stati svelati i componenti del cast di Tale e Quale Show 2021, che debutterà su Rai 1 venerdì 17 settembre, sempre in prima serata. In questi mesi Carlo Conti, ha sottoposto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo ai provini per scegliere i nuovi concorrenti dell’undicesima edizione.

Dopo un’attenta selezione il conduttore ha reso noti, attraverso i propri canali social, i nomi dei Vip che si cimenteranno nelle imitazioni.

Per quanto riguarda la giuria torna la confermatissima Loretta Goggi. Non dovrebbero essere presenti invece Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Sarebbero infatti impegnati in altri progetti lavorativi.

Tale e Quale Show 2021: concorrenti ufficiali

Carlo Conti ha annunciato i concorrenti ufficiali dell’undicesima edizione dello show. Tra questi attori, comici, conduttori, cantanti, showgirl, ma anche ex partecipanti di reality show.

Saranno infatti in gara Ciro Priello del gruppo comico The Jackal, Alba Parietti e Deborah Johnson, cantante e corista di origini nordafricane nonché figlia di Wess Johnson.

Si uniscono anche due ex gieffini, Stefania Orlando e Pierpaolo Petrelli ma anche l’ex velina Federica Nargi che torna in tv dopo tre di assenza. Entrano inoltre a far parte del cast Francesca Alotta, celebre per il duetto con Aleandro Baldi in Non amarmi a Sanremo 1992 e Dennis Fantina, primo vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2001. Vent’anni fa il programma si chiamava in realtà Saranno famosi.

A loro si aggiunge anche Biagio Izzo, attualmente in tour con lo spettacolo teatrale Che coppia noi 3 con Stefano De Martino e Francesco Paolantoni. Presenti anche i Gemelli di Guidonia. Pacifico, Gino ed Eduardo sono diventati noti al pubblico per aver partecipato a L’Edicola Fiore. Il format sul web, ideato e condotto da Fiorello, proponeva in chiave ironica la rassegna stampa quotidiana, ma anche momenti di intrattenimento.

Ai concorrenti dovrebbe unirsi un altro personaggio di cui per il momento non conosciamo l’identità.

Tale e Quale Show: i Vip provinati

Anche quest’anno sono molti i personaggi che si sono sottoposti al provino, ma non tutti sono riusciti a superarlo. Secondo alcune indiscrezioni avrebbero infatti partecipato al casting l’ex campione di pugilato e attore Patrizio Oliva, Elena Ballerini, conduttrice e cantante e Melita Toniolo, che ha partecipato al Grande Fratello e a La Talpa.

Provinate anche Juliana Moreira, modella e showgirl brasiliana, e Roberta Morise, ex professoressa de L’Eredità nonché ex conduttrice de I Fatti vostri.

La produzione, per variegare il cast, aveva optato anche per altri comici. Si tratta dei volti di Zelig e Colorado Massimo Bagnato e Marco Bazzoni, in arte Baz, e Peppe Quintale, ex inviato de Le Iene.

Sul fronte cantanti invece sarebbero stati provinati Sandro Giacobbe, Gabriella Ferrone (Sanremo Giovani 2011), Aba (X Factor 2013) e Moreno, il rapper vincitore di Amici 12.

A loro si aggiungono anche alcuni ex concorrenti di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci. Si tratta di Francesca Testasecca (Miss Italia 2010), Stefano Masciarelli ed Alex Belli, che invece parteciperà al GF Vip 6.

Condividi su